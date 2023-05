“No sabes porque no lo conseguiste”: Claudia López se ‘emberracó' con Petro por futuro del Metro

La discusión frente al futuro de la Primera Línea del Metro de Bogotá, no ha llegado a su fin. A pesar de las reuniones entre la alcaldesa, Claudia López, y el presidente, Gustavo Petro, en el que finalmente su construcción seguirá elevada y no soterrada, como pretende el primer mandatario, ambos siguen fijando sus posiciones frente al proyecto que constará de 16 estaciones y que irá desde el Portal Américas hasta la avenida Caracas, pasará por la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle 8 sur y la calle 1, por donde finalmente girará hacia el norte por la avenida Caracas hasta llegar a la calle 78.

Claudia López recordó cuando Petro le dijo que la apoyaba si paraba la primera línea del Metro

Durante el Congreso de las Juventudes del Partido Verde realizado el pasado sábado 27 de mayo, la alcaldesa, Claudia López, no escatimó en mostrar su molestia con el presidente Petro, cuando recordó en campaña en junio de 2019, la advertencia del hoy jefe de estado sobre qué debía hacer con la Primera Línea del Metro.

“Me dijo: ‘Claudia, nadie gana en Bogotá sin mi apoyo. Usted se compromete a parar la primera línea o yo no la apoyó'. Le dije, hombre Gustavo, prefiero perder la Alcaldía. Competiré con tu candidato. Y ganamos. (...) Y si mi hermano yo hubiera querido que fuera subterránea. ¡Pero está contratado papá! ¡No es un metro de cartón, querido! Es un contrato de 24 billones de pesos. ¿Sabes cuánto cuesta conseguirlo, papá? ¡No sabes por qué no lo conseguiste!”, señaló.

Petro respondió a Claudia López tras confesar la advertencia de no apoyarla si no paraba el Metro

Tras sus fuertes declaraciones, el primer mandatario se pronunció a través de sus redes sociales y señaló que Claudia López no dijo ninguna mentira. “Los puntos para un acuerdo con la candidata verde en el 2019 a la Alcaldía de Bogotá fueron: metro subterráneo, ampliación de la cobertura de educación superior pública y otros. No ha dicho ninguna mentira. Esa vez no llegamos al acuerdo. En ese momento el proyecto que se frenaba era el del metro subterráneo”.

Frente a esto, la Procuradora, Margarita Cabello rechazó sus declaraciones y aseguró que “este tipo de expresiones afectan la tranquilidad y seguridad en el periodo electoral, además de poner en riesgo a los funcionarios del Ministerio Público”.

