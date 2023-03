¿Reconciliación a la vista? Presidente Petro y alcaldesa inauguraron edificios en la U.Distrital

Tras 8 años de retraso, este miércoles se inauguró la nueva sede de la facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la localidad de Ciudad Bolívar. Un proyecto que avecinaba terminar en un ‘elefante blanco’, pues desde la alcaldía del hoy presidente, Gustavo Petro, arrancó la obra.

Noticia en desarrollo...

Hubo reclamos por parte de algunos estudiantes

Durante la inauguración, algunos estudiantes protestaron con arengas y pancartas, pues señalaban que todo era mentira, ya que en los nuevos edificios no “hay tableros, no hay agua, no hay luz. No hay buenos profesores. Eso es mentira”.