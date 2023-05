Habitantes de La Calera protestaron por falta de atención del Distrito: retornó la movilidad

Desde horas de la tarde de este viernes 26 de mayo, habitantes del municipio de La Calera, sector La Capilla, en el Barrio San Luis, protestaron a la altura del kilómetro 4, por supuestos incumplimientos de la Alcaldía Mayor con el mantenimiento de la vía que desde noviembre del año pasado se afectó por cuenta de la ola invernal.

“Gracias a Dios no ha pasado ningún accidente vial. Si la alcaldesa no nos pone cuidado y Dios no lo quiera pasa algo, es culpa de ella y de Oscar Ramos, alcalde Local de Chapinero. Acá todos somos unidos. Lo poco que hemos hecho es de nuestros bolsillos”, argumentó uno de los líderes del plantón.

Aunque por algunas horas la vía fue totalmente cerrada, tras diálogos con el Distrito, los protestantes dieron paso intermitente a un carril. “Se realizan cierres intermitentes en Av Circunvalar con Calle 86. Se logra con equipo de diálogo habilitar el carril de ascenso y se evacua el rastrillo en el corredor vial”, informó la Secretaría de Movilidad”.

Fue así como luego de tres horas y a pesar de ser una protesta pacífica en la que miembros del ESMAD hicieron presencia en el lugar, desatando una discusión verbal, se dio por terminado los bloqueos y la movilidad retornó a la normalidad.

#ATENCION Bloqueos en la vía Bogotá - La Calera por protestas de la comunidad pic.twitter.com/Kxg1KniSUp — Publimetro Colombia (@PublimetroCol) May 27, 2023