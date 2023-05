Vuelve y juega: denuncian a Unicentro por pésimos cuidados a sus perros de vigilancia

Denuncian a Unicentro otra vez por tener a sus perros en pésimas condiciones: no tienen cama o agua. Captura de pantalla, Ig: adoptanocompres. 19 de mayo de 2023

No es la primera vez que el centro comercial Unicentro, ubicado al norte de Bogotá, es denunciado por presunta mala tenencia y cuidado de sus perros de vigilancia. A finales de diciembre de 2022, una mujer grabó y difundió un video a través de su cuenta en Twitter, de como tres perritos estaban encerrados en guacales, dejados en la zona de bodegaje del lugar, expuestos al sol, la lluvia y el frío.

Cuando ella se acercó, se escuchó a uno de ellos chillar, mientras otro, de pelaje blanco, la observó con una mirada triste.“¿Por qué Unicentro Bogotá tiene a sus perros en estas condiciones? Es increíble que sigan maltratando a los perros y no pase nada. Difundimos esto”, escribió la denunciante.

Denuncian a Unicentro otra vez por tener a sus perros de vigilancia en pésimas condiciones

Ahora, una vez más, el centro comercial fue denunciado a través de redes sociales, esta vez por la Fundación Adopta No Compres. En un video publicado en su cuenta de Instagram el jueves 18 de mayo, evidencian como los caninos de vigilancia de Unicentro, estarían en pésimas condiciones.

Te puede interesar: ¿Qué pasará con el hijo de Érika Aponte? La otra víctima en caso de feminicidio

“Nos reportan que no tienen camas ni cobijas, duermen tirados en el piso, y que escasamente tienen comida. No sabemos cómo es su alimentación e hidratación, porque según lo que nos cuentan no toman agua constantemente”, señalaron junto a la grabación.

Y es que uno de los fragmentos del video, se ve efectivamente como un perro de raza golden retriever, está tirado en el piso sin nada que lo proteja del frío y en sus platos no tiene comida y poca agua.

“Rechazamos estas condiciones inhumanas para ellos, en las que siempre han tenido que vivir. Hacemos un llamado a la administración de este Centro Comercial @unicentrobogota y a las autoridades competentes, para que pueda cambiar la forma de ver y de tratar a los animales”, enfatizó la Fundación.

Hasta el momento, ni Unicentro, ni el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se han pronunciado frente al caso.

Proyecto de Ley busca prohibir perros para seguridad y vigilancia

La senadora animalista del Partido Alianza Verde, Andrea Padilla, presentó a la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia, un proyecto de ley que busca prohibir algunas actividades y reglamentar otras, “en el uso y explotación de perros en actividades de seguridad y vigilancia”.

La congresista indicó que tras una mesa de trabajo en diciembre de 2022 con el superintendente, Sneyder Manzur, trazaron una agenda de trabajo en tres principales puntos:

1. Revisar la resolución que fija criterios técnicos y jurídicos para la prestación de este servicio, “para hacer algunos ajustes inmediatos y que puede modificar vía esta entidad”.

2. Visitar fincas y empresas dónde estén caninos, “para conocer bien las entrañas de la actividad y sus problemas”.

3. Realizar un foro con el sector público y privado para lograr transitar hacia el uso de tecnologías, “de modo que vayamos dejando atrás el uso de perros e ir haciendo ajustes de bienestar.

“Avanzamos con miras de que se disminuya el uso de perros de manera progresiva y siempre con un enfoque de protección a los animales y de contribuir también a la seguridad ciudadana, pero sin explotar seres sintientes”, señaló en su momento Padilla.