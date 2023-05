¿Qué pasará con el hijo de Érika Aponte? La otra víctima en caso de feminicidio

En la mañana de este lunes 15 de mayo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, realizó una rueda de prensa para entregar más detalles del caso sobre el feminicidio de la joven de 26 años, Érika Aponte.

Inicialmente, indicó que la víctima había pedido protección tres días antes de su asesinato, cuatro medidas que estaban dirigidas a su agresor. “Que Christian cesara las intimidaciones, la instrumentalización de su hijo. No podía acercarse a la nueva vivienda, ni en su lugar de trabajo (...) La Policía de Soacha tomó contacto con Erika el viernes 12 de mayo y coordinó con ella como empezarían a darse esas medidas de protección”, afirmó López.

Asimismo, las dudas frente a qué pasará con el pequeño hijo de ambos que apenas tiene 8 años, la primera mandataria de la capital informó que el día del feminicidio, la Policía se acercó hasta la vivienda en Usme donde vivía con Christian Rincón y sus abuelos, y que según la denuncia de Érika, “no se lo había dejado llevar”.

Sin embargo, Claudia López afirmó que la abuela del menor le dijo a las autoridades que no podían dejarlos entrar. “La Policía la entrevistó, pues fue quién acudió a abrir la puerta, pero nos manifestó que no iba a permitir que tuvieran acceso al niño. La Policía no tiene competencia para acceder a él, excepto que los mayores a cargo lo permitan”.

De esta manera, indicó que la entidad encargada de este proceso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) acudirá este lunes a la vivienda para restablecer los derechos del menor. “El defensor del ICBF ya se ha puesto en contacto con la alcaldía y la Policía y el día de hoy realizará la diligencia de medida de protección sobre el niño”.

El feminicidio de Érika Aponte en el Día de la Madre

Lo que transcurría como un domingo tranquilo en el Día de la Madre, se registró un feminicidio al interior del centro comercial Unicentro, ubicado al norte de Bogotá. En horas de la tarde, un conductor del SITP interrumpió en el trabajo de Érika Aponte de 26 años para sostener una discusión. Sin embargo, minutos después fue asesinada a manos de su expareja, quien posteriormente también accionó la misma arma de fuego contra su integridad, sobreviviendo por algunas horas, pero finalmente falleció.

Con este hecho, el fin de semana del 13 y 14 de mayo, las autoridades reportaron 3 feminicidios en el país. En Bogotá, por su parte, en lo corrido del año se han reportado 12 hechos, tres más en comparación al mismo periodo del año anterior.

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía