Nueva comandante de la Policía recordó la primera vez que la robaron: “rompieron mi bolso con cuchillo”

En la tarde del jueves 18 de mayo, se conoció de la designación de la nueva comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Se trata de la brigadier general, Sandra Patricia Hernández Garzón. La primera mujer en la historia en asumir ese importante cargo en la capital. “Me siento muy grata y honrada. (...) No dejo de insistir en que nosotras nos hemos preparado igual que los hombres para servir y hacer de manera profesional mi trabajo”, dijo al respecto la uniformada.

Hernández, posee una experiencia de 30 años al interior de la institución. Es egresada de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional en la carrera de administradora policial. Especialista en Seguridad, Investigación de Accidentes de Tránsito de la Escuela de Seguridad Vial, magíster en Criminología y Victimología de la Escuela de Postgrados de Policía.

Dentro de sus prioridades, la nueva comandante señaló que está en reducir los delitos de violencia de género, especialmente los feminicidios. De cara a los cuatro que se presentaron en 24 horas, durante el fin de semana del Día de la Madre.

Nueva comandante de la Policía recordó la primera vez que la robaron confesando que no denunció

Durante sus primeras declaraciones a medios de comunicación, la general, Sandra Patricia Hernández, narró que durante su vida, también fue víctima de hurto en la ciudad. “Como bogotana en una época de mi vida. Tal vez antes de entrar a la Institución también fui víctima de acoso, atraco callejero. Siente uno miedo. La soledad cuando uno no tiene un policía al lado. Tampoco el saber qué hacer y a donde acudir”, aseguró en entrevista con Caracol Radio.

Frente al hecho de hurto, Hernández narró que ocurrió por primera vez cuando recién cumplía la mayoría de edad y viajaba en un bus hacia su lugar de trabajo, como entonces promotora de ventas.

“Me acuerdo perfectamente como si fuera ayer. Tenía 18 años. Mi mamá me decía que me cuidara, pero ante mi falta de experiencia, cogí mi cartera y la puse hacia adelante, cuando sentí que me empujaron bastante duro. Ya cuando me bajé, vi que tal vez con un arma blanca rompieron mi bolso, y me robaron la billetera con mis documentos y lo poco que tenía para el transporte”.

Frente a la pregunta de si en su momento denunció el delito, dijo entre risas que no, pues debía llegar puntual a su primer trabajo.

“Tenía que llegar temprano a mi trabajo porque tenía que cumplir con un horario. Fue una experiencia que también le da uno herramientas de no dar pie para que se volviese a presentar”, enfatizó.