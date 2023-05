“Iba a encontrarse con su mamá”: los detalles del asesinato de joven en Ciudad Salitre

En la noche del martes 16 de mayo, se registró un homicidio en el barrio Ciudad Salitre, localidad de Fontibón. Según información de las autoridades, dos hombres a bordo de una moto le robaron la maleta a un joven de 20 años, que caminaba por inmediaciones del McDonald’s. Sin bastarles, uno de los delincuentes le propinó el disparo, dejándolo gravemente herido.

Como Michael Sebastián Valverde Gómez, y estudiante de Ingenieria Multimedia de la Universidad Militar, fue identificada la víctima que alcanzó a ser trasladada hasta la Clínica Colombia, donde lamentablemente falleció ante la gravedad de sus lesiones. “Un joven de 20 años pierde la vida al ser ultimado por dos personas que se movilizaban en una moto y las cuales momentos antes le hurtan una mochila y emprenden la huida”, dijo al respecto el comandante operativo de la Policía, Juan Arévalo.

Por este crimen, la Secretaría de Seguridad y la Policía, ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien entregue información del paradero de los dos asesinos. “Dos criminales de los cuales ya tenemos algunas características, tanto de la moto, como de ellos y su ruta de escape. He dado instrucciones a la Policía Metropolitana y a la Fiscalía para conformar un equipo interinstitucional que permita esclarecer rápidamente los hechos”, dijo Óscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad.

Joven asesinado en Ciudad Salitre iba a encontrarse con su mamá: se conocen detalles del caso

Luego de varias horas, se han conocido detalles del crimen contra el joven Michael Sebastián Valverde Gómez. En entrevista con Blu Radio, su tío, Jhon Gómez, contó que el hecho apuntaría a un caso de fleteo, pues llevaba consigo 400 euros que había cambiado en el centro comercial.

“Hasta el momento, lo que sabemos es que estaba en Salitre Plaza realizando un cambio de euros debido al viaje de mi hermana, su madre, el cual tenía planeado desde el año pasado”.

Lo extraño para él, es que a su sobrino no le robaron la billetera donde llevaba el dinero, ni el celular. “Le quitaron la maleta, pero el dinero y el celular no. Llevaba el dinero en la billetera, no sabemos qué ocurrió”, señaló.