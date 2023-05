“Estamos quebrados”: Comerciantes denuncian pérdidas económicas por presuntas obras inconclusas en Bogotá

Indignados. Así se encuentran algunos residentes de los barrios María Paz y Patio Bonito en la localidad de Kennedy, al sur occidente de Bogotá. Los ciudadanos denuncian un supuesto abandono en las obras por parte del Instituto Distrital Urbano de Bogotá (IDU). Al parecer, el adelantamiento de obras en el sector no ha caído muy bien entre las personas. Denuncian retrasos, poco personal obrero en el punto, incremento en la inseguridad y afectaciones a la economía de los comerciantes.

“Hace meses que empezaron y están muy atrasados. La obra está quieta. Entonces, pues usted sabe que nosotros, los que tenemos estos negocios aquí, ya estamos quebrados porque es que llevamos meses con la obra, y pues sí han hecho, sí han trabajado, ¿para qué? Pero estamos atrasadísimos”, Explica Eduardo Cañón, comerciante del sector de María Paz.

PUBLIMETRO COLOMBIA recorrió el sitio y habló con los denunciantes. Al parecer, son los comerciantes con locales ubicados sobre la Avenida Ciudad de Cali, frente a la estación Biblioteca Tintal de TransMilenio, los que se muestran más afectados. Dicen que el IDU “abandonó” las obras.

“Hay un abandono de la obra en estos días, lo hay porque ahí tienen muy poca gente (trabajadores). Además, tienen obreros en un solo sitio. No dejan avanzar con la obra, no sé por qué. Además, teníamos ayer una reunión con los del IDU y no se aparecieron y a raíz de eso, esta mañana salió un poco de gente a protestar pacíficamente por la Avenida Ciudad de Cali. La idea no es hacer eso, pero si hay que trancar todo, nos toca trancar porque la verdad es que nos tienen perjudicados”, agregó Cañón.

La economía no es el único factor que estaría afectando a los residentes de estos barrios aledaños a las obras. Dicen que la instalación de ‘polisombra’ ha permitido que los delincuentes hagan de las suyas. Esto es clave porque barrios como María Paz y Patio Bonito, son considerados como parte de los sectores más peligrosos de Bogotá. Comerciantes, estudiantes y padres de familia indicaron que los ‘bandidos’ se ocultan tras las mallas a cualquier hora para atacar a sus víctimas.

Además, denunciaron que las rutas escolares no pueden ingresar a recoger a los estudiantes. Dicen que cuando llueve, hay caos por la suciedad y el barro; y cuando sale sol, hay exceso de polvo.

Ante las denuncias, el IDU se defendió: “no hay obras abandonadas”.

“Es importante precisar qué, las obras se están llevando a cabo y no existe en la actualidad obras inconclusas ni abandono por parte del contratista”.

Además, agregaron que la obra que se adelanta en el lugar lleva un avance del 12,06 % y “cuenta con un profesional economista, que busca generar contactos y redes con instituciones y entidades de tipo económico, como la Cámara de Comercio, Fenalco y la Secretaría de Desarrollo Económico para brindar oferta en favor de los comerciantes que se encuentran ubicados en el corredor de Intervención”, manifestaron.

Sin embargo, Patio Bonito y María Paz no son los únicos sectores que han denunciado afectaciones. Ciudadanos se han quejado de un presunto abandono del puente que hace parte de la Avenida Guayacanes, que pasa sobre la Avenida Ciudad de Cali. Dicen que lleva meses sin avances.

A pesar de las críticas, el Instituto aseguró que se han brindado las garantías suficientes a los ciudadanos durante la realización de los proyectos e instó a la colaboración mientras se adelantan los trabajos.

Contexto

Tras largos meses de demolición, el pasado 14 de abril el Instituto Distrital Urbano anunció una serie de cierres viales de alto impacto en algunos tramos que conectan con la avenida Ciudad de Cali. Esto con el fin de avanzar en las obras de ampliación en esta vía, que servirá como fuente de alimentación de pasajeros a la primera línea del Metro.

Sin embargo, un importante cierre en uno de los sectores que colindan con los barrios Patio Bonito y María Paz se convirtió en la manzana de la discordia. Se trata de un cierre parcial de los carriles mixtos orientales de la Avenida Ciudad de Cali. En este sector ya se instaló polisombra y se están adelantando trabajos de excavación, demolición y construcción. Según el distrito, estos trabajos tomarían hasta 7 meses en ser concluidos.

Aunque estas modificaciones permitirían a la ciudadanía gozar de nuevos espacios, calzadas mixtas y calzadas exclusivas de TransMilenio que agilizarían el tráfico vehicular en la zona, no ha caído muy bien entre algunos. Solo han pasado unos meses desde el inicio del proyecto y ya hay abundantes quejas.

El IDU recomendó a la comunidad acatar la señalización informativa y reglamentaria de la obra instalada en el sitio y las recomendaciones auxiliares de tráfico, con el fin de evitar accidentes.

Generalidades de la obra en la Avenida Ciudad de Cali

Será una de las mega obras más importantes en Bogotá. El proyecto tendrá un costo superior a los 700.000 millones de pesos. Estas obras generarían cerca de 1500 empleos.

Los diseños incluirán más vías, ciclorrutas, espacio público, zonas verdes y redes peatonales para beneficio de la ciudadanía. La obra promete mejorar la conectividad en Bogotá.

El proyecto inicia en el límite con el municipio de Soacha y termina en la avenida Manuel Cepeda Vargas o Troncal de las Américas. Contará con una longitud de 7,4 kilómetros. Al finalizar, la comunidad contará con una conexión directa al sistema de transporte masivo. Además de espacio público más uniforme y seguro, ciclorrutas continuas, accesos a estaciones por pasos semaforizados, mejor iluminación, entre otros beneficios.