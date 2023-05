De posar en las marchas con Zapateiro a ser capturado: JEP ordena captura a coronel en retiro

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de ordenar captura contra un coronel en retiro que hace pocos días posó en la marcha de veteranos y reservistas del Ejército Nacional en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Le contamos los detalles de esta captura que es ordenada por la violación de los compromisos adquiridos con ese tribunal a cambio de otorgarles beneficios de justicia transicional.

Se trata del coronel en retiro Publio Hernán Mejía, quien fue ordenado en captura nuevamente por esta jurisdicción, que argumenta que incumplió el régimen de “condicionalidad” al brindar declaraciones en redes sociales en el año 2021.

Así lo determinó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad que ordenó revocar el beneficio de libertad otorgado y ordenó la captura del alto oficial retirado del Ejército.

¿Qué pasó? El coronel habría interactuado en redes sociales durante las protestas del Paro Nacional del 2021, por medio de videos en YouTube del canal ‘Primero la Patria’, en donde encontró que el coronel en retiro “incurrió en un discurso de odio, denigrante, ofensivo que se tradujo en estigmatizaciones, amenazas, expresiones de odio, atribución de conductas delictivas sin prueba, incitación a la polarización y a la violencia, negación de la democracia y, en últimas, revictimización y lesión de los derechos de las víctimas, y presentación de la confrontación armada como única salida al conflicto armado”.

¿Qué procede tras su orden de captura?

La JEP considera que el discurso de Mejía viola el compromiso de garantías de no repetición y también recordó que “los comparecientes se les exige una actitud de verdad, de solidaridad, de reparación, de no repetición, de querer participar de un futuro en paz, mejor dicho, de vocación genuina de contribución con la paz y de una voluntad infranqueable de no volver a hacer daño a la sociedad”.

En este sentido, la JEP dice que Mejía deberá cumplir el tiempo que reste por la condena que le fue impuesta del delito concierto para delinquir agravado en instalaciones militares, pero continuará vinculado a la JEP. “Esta decisión se notificará a la Policía Nacional para que haga efectiva la orden de captura y a la dirección de centros de reclusión militar del Ejército para que determine en qué unidad militar se cumplirá su detención”, aclaró sobre el procedimiento la Jurisdicción.

Gustavo Petro hace invitación a Zapateiro y coronel (r) Mejía

El propio mandatario reaccionó a la orden de la JEP y destacó que el coronel se “burló de la verdad y la paz”. “El coronel estaba en la marcha con el exgeneral Zapateiro. Invito a Hernán y a Zapateiro a vivir este momento de la historia que es el de la Paz, la verdad, el pueblo y la democracia. Nuestra sociedad merece ser conducida hacia la Paz y no hacia la violencia”, dijo el mandatario.