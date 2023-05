Fuerte olor putrefacto alertó: lo que se sabe del asesinato a Flaminio Forigua, conductor de SITP

El hallazgo de un cadáver que sería el del conductor de SITP, Flaminio Forigua, en la ciudad de Bogotá no ha sido una experiencia agradable para los vecinos de la localidad de Ciudad Bolívar. El crimen se conoce luego de haber reportado la desaparición, días atrás, del trabajador, el cual su familia buscaba con desespero imprimiendo carteles y difundiendo por medio de redes sociales su foto. Le contamos lo que se sabe del crimen.

Un fuerte olor a putrefacción habría sido la alerta que motivó a algunos miembros del barrio Caracolí de esta localidad de la ciudad para tocar la puerta de una vivienda y preguntar qué era lo que pasaba.

Los vecinos quedaron atónitos cuando lo que se encontraron al interior de la vivienda era un cadáver que tenía una capa de cemento encima y que pretendía ser enterrado por completo en esa vivienda al sur de la ciudad. El cadáver ya está en proceso de identificación plena y las autoridades manejan la hipótesis de que se trata del cadáver del conductor.

Y es que adicionalmente se sabe que esta vivienda había sido reportada como lugar de desaparición por parte de la propia familia del conductor, según señaló Luis González Olmos, director de la Sijin Bogotá para El Tiempo.

Además, se conoce que en el lugar de los hechos fue capturado un sujeto, que sería el inquilino de ese lugar y que deberá dar explicaciones sobre la aparición del cadáver en esa vivienda.

Flaminio Forigua, conductor de SITP hallado medio enterrado

El conductor de SITP, de 56 años, había desaparecido el pasado jueves 4 de mayo, cuando fue visto por última vez en el barrio El Tintal, cuando llegó a dejar el vehículo en el que trabajaba en el parqueadero del operador.

Su hijo, Cristian Forigua, narró que el rastro de su papá se perdió cuando entró a este parqueadero y no salió por la misma puerta. “Lo último que se sabe de él es que entró a la casa donde está guardando el carro, un garaje, pero el detalle es que en las cámaras él no sale por la misma entrada por la que guardó el carro, si no sale por otra puerta”, contó en entrevista para RCN Radio.

Sobre las 5:00pm del pasado domingo 7 de mayo finalmente el cadáver fue encontrado y la búsqueda desesperada de esta familia terminó en tragedia, pues al parecer el hombre habría sido asesinado el mismo día en que desapareció con un golpe contundente y trataban de enterrarlo con cemento en una vivienda.

Aún se desconocen las razones de este terrible crimen que se conoce en la capital del país y que conmueve a la comunidad de conductores del sistema de transporte público de la capital. El hombre capturado ya fue puesto a disposición de la justicia para recaudar su testimonio al respecto del macabro hallazgo en esta vivienda de la ciudad.