Si no hay salvavidas, esta es la fecha en la que TransMilenio dejaría de operar

El sistema de transporte público de la ciudad de Bogotá, TransMilenio, se encuentra nuevamente en aprietos debido al déficit financiero que no ha podido ser subsanado y ya hay fecha límite para que deje de operar si no se le lanza un salvavidas.

La preocupación la volvió a traer a colación el concejal Óscar Ramírez Vahos alertó sobre el inminente riesgo que sufre nuevamente el sistema y que provocaría una parálisis de la operación por la ausencia de su viabilidad.

De cuánto es el salvavidas y cuál es la fecha límite

El monto estimado del déficit, según cálculos estimados, estaría ya en unos 2.9 billones de pesos. De este dinero el Gobierno Nacional debería girar por lo menos 1,38 billones de pesos para el Fondo de Estabilización Tarifaria.

Entonces, el concejal recordó que si el Gobierno Nacional no realiza el debido giro al Fondo, la operación de TransMilenio quedaría paralizada para junio de este año 2023. “Vemos con honda preocupación que hoy no haya claridad sobre estos recursos para paliar el déficit. El Gobierno Nacional puede y debe extender la cofinanciación del Sistema. De lo contrario, el dinero para operar Transmilenio solo alcanzaría hasta junio de este año. Millones de usuarios no pueden quedar en el limbo”, dijo el concejal.

Aumento de pasaje para el 2024

El concejal agregó también que si la operación de TransMilenio continúa como ha venido funcionando, el pasaje de este sistema podría ascender a los 3.100 pesos, poniendo en riesgo el bolsillo de los bogotanos.

“Nuestro llamado al Gobierno Nacional es que se apruebe el artículo 144 del Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, donde se estipula que el Gobierno puede apoyar la sostenibilidad de los sistemas de transporte público en operación. Este sería el salvavidas que Transmilenio necesita”, agregó el concejal al respecto.

Cabe mencionar que en la ciudad de Bogotá las familias de estratos 1 y 2 destinan el 25% de sus ingresos a pasajes de TransMilenio y SITP. “No solo se debe revisar a fondo el déficit del Sistema, sino también dar un gran debate sobre las tarifas de Transmilenio”, concluyó el concejal.