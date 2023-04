“Estoy completamente desubicada”: La última conversación que tuvo María Paula Múnevar con su mamá

Desde el pasado 13 de abril, se reportó la desaparición de María Paula Munévar Olmos, hija de un secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, vista por última vez en la Av. Jiménez con 9ª, sector de la Plaza de La Mariposa. Con 24 años, María Paula estaba vestida con saco amarillo, chaqueta azul, jean azul claro, tenis negros y gafas de marco azul y lente grueso. Desde ese día, su familia y amigos han repartido por la ciudad y a través de redes sociales, fotografías y teléfonos para cualquier información que aporte a dar con su paradero. Sobre este caso, la Fiscalía informó que encontraron su celular, por lo que ordenaron triplicar los investigadores para encontrarla.

Mientras tanto, este miércoles, varios allegados se dieron cita en la Plaza de Bolívar para llamar y pedir aceleración en la búsqueda de la estudiante de Ciencia de la Información, Archivística y Bibliotecología de la Universidad Javeriana. “Pedimos el apoyo porque no veo ningún resultado, seis días no es normal. No tengo idea. Estamos desesperados. He recibido la colaboración de mucha gente, pero no hay resultado alguno”, dijo su papá, Pedro Munévar, a El Tiempo.

La última llamada que tuvo María Paula Múnevar con su mamá

Revista Semana habló con Francia Olmos, madre de María Paula Múnevar, quien contó cuál fue la última conversación que tuvo con su hija. “Yo hablé con ella como a las 2:00 p. m. y ella me dijo que había hecho una vuelta en la Dian con el papá. Y el papá le dijo que tomara un taxi para la universidad porque él tenía que hacer otras cosas y no la podía acompañar. Lo que hacían era por inmediaciones del Parque Santander […]. Tomó un taxi y me llamó cuando iba llegando a la universidad. Ahí quedó la conversación”.

Olmos, dijo que sobre las 4 de la tarde, María Paula la llamó de nuevo para avisarle que no tenía dinero en efectivo, pero el cajero le decía que no puedo sacar plata porque la tarjeta no está habilitada. “Yo le dije: ‘No, dale, no estás desubicada, tranquila. Bájate a la [carrera] 13 y yo te digo dónde hay un banco’”.

Fue en ese momento, cuando Múnevar habría entrado a la entidad bancaria, pero le dijo “Mami, estoy completamente desubicada”. “Vete por el mismo sitio y te devuelves”, le respondió. Hasta ahí supo de su paradero.