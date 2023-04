¿Señales del cielo? El sol de Bogotá tiene un arcoíris alrededor y le explicamos por qué

El clima de Bogotá no se caracteriza por ser el más regular o mantenerse templado, pues de un espectacular ‘solazo’ puede pasar a un aguacero imperial en cuestión de minutos. Aun así, deja increíbles paisajes que difícilmente se verían en otro lugar. La prueba fehaciente de ello es el sol que está haciendo este jueves 13 de abril, que parece que tuviera un arcoíris rodeándolo.

Le explicamos en qué consiste este fenómeno y por qué sucede.

Vea acá: Hombre tomaba onces, cuando fue asesinado delante de varios comensales en una cafetería de Suba

¿Por qué se ve una especie de arcoíris alrededor del sol?

El aro alrededor del sol no es una coincidencia: se trata de un fenómeno muy similar al que ocasiona el arcoíris. Eso sí, este no tan común en países como Colombia (pues ocurre comúnmente en lugares fríos como la Antártida) y tiene por nombre halo solar.

Aun así, no se trata de un milagro, pues es el anillo se puede explicar a través de la refracción que causan los rayos del sol al chocar con cristales de diminutos hielo suspendidos en la atmosfera a unos 10 km de altura aproximadamente, según explicó el IDEAM en ocasiones anteriores.

La diferencia que genera con el arcoíris es que este se refleja sobre partículas de agua líquida, no en estado sólido.

#Hoy se presentó el fenómeno 'Halo Solar', visible en Cundinamarca, Boyacá y Santander. Ocurre por la presencia de cristales de hielo diminutos suspendidos en la atmósfera a unos 10 km de altura aprox. refractando luz solar. Indica una atmósfera húmeda y fría.#MedioAmbiente pic.twitter.com/OITYjYX1Ub — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) March 1, 2023

¿No tiene que ver con algún eclipse?

Aunque en cuanto a fechas podría coincidir, pues el próximo eclipse solar en Colombia es el Eclipse híbrido, que será el 20 de abril, no tiene que ver necesariamente con el halo solar.

Recomendaciones:

El planetario no desconoció el impacto que presenta el fenómeno del halo en las personas, por tal razón, sugirió principalmente no mirar al sol directamente.

Si ven el halo solar, ¿nos comparten sus fotos? https://t.co/JK3KWgJMAw



¡Recuerden no mirar al Sol directamente! #Astrofotografía https://t.co/8NY5Aciooq — Planetario de Bogotá (@planetariobta) April 13, 2023

Las redes sociales ‘enloquecieron’

Por supuesto que salir a la calle y encontrarse con este espectáculo en el cielo no es algo de todos los días, por eso es que usuarios en Twitter no dudaron ‘ni un segundo’ en compartir fotos desde su perspectiva de cómo ven el sol, además de aconsejar a los demás, que si no lo han visto, salgan a verlo.

A continuación algunos comentarios:

Halo solar de hoy ☀️ pic.twitter.com/VN6MZGAZ6M — Nicolle Orduña (@NicolleOrduna) April 13, 2023