Exalumnas del Liceo Bet-El denuncian abuso y acoso sexual en este colegio en Bogotá

Tras las denuncias que salieron a flote en el Colegio Bethlemitas, estas exalumnas pero del Liceo Bet-El ubicado en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, también salieron denunciar que por años fueron víctimas de actos de discriminación, abuso sexual y psicológico.

Estos testimonios fueron dados a conocer por Noticias Caracol este sábado.

Una de ellas fue Valentina Melgarejo quién tiene 21 años de edad y se graduó en 2019 del Liceo Bet-El. Ella dijo que fue discriminada por no hacer parte de la corriente religiosa que promueve el plantel y sus pastores.

“Al principio, este señor se hizo ver como si fuera un padre para mí, hay que aclarar que nos hacían tener reuniones privadas con él, donde él investigaba acerca de nuestras vidas… Él me cogía las piernas, me saludaba de beso esquinero y le dije ‘ven, ¿porque haces eso?’. Él me decía como no Vale es porque soy tu padre, un padre trata así a su hija”, dijo.

De acuerdo a su testimonio, la joven tuvo que hacer un discipulado de labor social pero que en ese momento la acosó en la casa de uno de los pastores.

“Él me cogió a la fuerza y me metió a uno de los cuartos de su casa y comenzó a quitarme el uniforme, yo ahí reaccioné y empecé obviamente a gritar y él me caya la boca. Las directivas conocían lo que estaba pasando, me refiero a rectores, profesores, coordinadores académicos, porque todos son familia, son de una iglesia”, afirmó.

Daniela Calderón, otra exalumna también contó su amarga experiencia.

“Abrazaba a las niñas, a las jóvenes, a mí también me lo hizo, me abrazó, pero sobrepasaba ese límite, pasaba su mano por debajo de la espalda”, sostuvo Daniela.

Sólo después que salieron de este colegio y al conocer otros testimonios salieron a contar lo que les había ocurrido allí.

Ese es el caso de Gabriela, de 11 años de edad, quien hasta hace pocos meses estudió allí, luego de haber vivido situaciones similares con los docentes.

“Cuando mi hija manifiesta sus preferencias sexuales, una profesora, que es la directora, delante de todos los compañeros empieza a decir que es un asco que esto pase... Un tiempo antes de nosotros retirarla, nos citó a decirnos que veía a la niña con tristeza, nos hizo orar para pedirnos iluminación para poderla guiar, pero nos pidió firmar un consentimiento para estar con ella a solas… nosotros no dimos el consentimiento”, expresó Claudia, madre de la menor.

Gabriela asegura que sentía mucha presión y sus “pensamientos casi siempre eran de suicidio”.

“Supimos que hay más casos, siguen habiendo casos, entonces es bastante complejo porque siempre vivimos con miedo”, aseveró Daniela Calderón.

“Sé que hay muchos niños que están igual que yo, que no quiero callar más, que quiero que se haga justicia porque no se hizo justicia”, anotó Gabriela.

Alumnos y exalumnos preparan un plantón para el próximo viernes, mientras tanto la institución remitió un comunicado en el que informa que ya fue contratado un abogado penalista, que además profesa la misma fe, para defender los intereses del plantel.