Colegio Bethlemitas envío a estudiantes a clases virtuales por protestas tras denuncias de acoso

“Me empezó a tirar comentarios como ‘huy, deje ver qué hay debajo de esa faldita’”, este es parte de uno de los 29 testimonios que han sido documentados por exalumnas del Colegio Bethlemitas, para evidenciar la sistematicidad de acoso sexual contra alumnas presuntamente cometidas por docentes dentro del plantel estudiantil desde hace al menos 10 años. Bajo el nombre ‘No más acoso bth’, crearon una cuenta de Instagram para ser un “Espacio seguro para alumnas, exalumnas y demás estudiantes. No más silencio, ni encubrimiento”, describen.

Allí, se encuentran consignados hechos que van desde acoso, matoneo, discriminación, maltrato y homofobia, en un espacio que debería ser seguro para las menores de edad. “En 2019 un profesor me coqueteaba. No le hice caso. No me sentía cómoda. Lo malo es que comenzaron a bajar mis notas. El docente me comenzó a bajar por cosas injustificadas, mientras a las demás las pasaba y a mí me trataba mal delante de todo el curso”, narró otra víctima.

Estudiantes del Colegio Bethlemitas denunciaron amenazas de ser expulsadas si asisten a protesta

Para este miércoles, el colectivo ‘No más acoso bth’, convocó a una protesta pacífica al frente de la Institución Educativa, sede Chapinero: Carrera 7#66-10, para visibilizar las violencias y pedir una respuesta certera y de reparación por parte del Colegio.

Sin embargo, denunciaron que estudiantes activas habrían sido intimidadas para no asistir, advirtiendo presuntas represalias. “Hoy en el Colegio nos regañaron y nos dijeron que no teníamos autoridad moral de meternos y nos obligaron prácticamente a guardar los celulares para supongo que nadie grabara. También nos dijeron que si íbamos al plantón nos expulsaban”.

Por esta convocatoria, la rectora del Colegio, hermana, Rubiela Díaz, informó a través de un comunicado a los padres de familia, que este 29 de marzo, realizarán clases virtuales y “no habrá atención al público. Ni se permitirá el ingreso a la institución”.