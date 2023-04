“No, pues qué chimba de Semana Santa”: Pirry renegó con traje de buzo nadando en un charco

En la tarde de este miércoles, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, reportó fuertes precipitaciones con granizo en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda, Antonio Nariño, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe y Chapinero. Este fenómeno empezó tal como lo había advertido el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) durante esta Semana Santa. Pues de acuerdo con la entidad, las condiciones meteorológicas previstas para la semana mayor indican tiempo predominantemente seco en las regiones Caribe y Orinoquía, mientras que se estima lluvioso en las regiones Pacífica, Andina y Amazonía.

Para Bogotá, puntualmente, los expertos del Ideam, consideran que durante estos días las mañanas tendrán cielo parcialmente nublado con condiciones mayormente secas; mientras que durante las tardes se incrementará la posibilidad de ocurrencia de lluvias distantes, ligeras y sectorizadas para los días lunes y martes.

¿Por qué Pirry salió con un traje de buzo a nadar en un charco de Bogotá?

Fue precisamente durante la fuerte granizada este miércoles, que el periodista y presentador, Guillermo Prieto la Rotta, más conocido como ‘Pirry’, decidió ponerse un traje y gafas de buzo, además de llevar unas aletas para nadar, y salir desde su apartamento hacia la Carrera Séptima, en el momento en que se “caía el cielo”.

Corriendo y parado en un andén, como si estuviera pidiendo un taxi, se quejaba del hielo que le caía sobre la cabeza. “Mire esta Semana Santa llena de sol. Hijueputa granizo. ¡Ayayay!”. Luego apareció tendido sobre la vía llena de agua, simulando nadar. “Se armó un río en segundos. No, pues qué chimba de semana Santa. Puro verano, sol y playa. Y después digan que el cambio climático no existe”.

Y es que precisamente esta última frase reflexiva, era el objetivo de Pirry con su post de Instagram. “El clima definitivamente está enloquecido, tenemos el cambio climático en nuestras narices desde hace un tiempo ya pero muchos lo tienen ahí sobre sus cabezas y lo niegan o no creen”.

Señalando, además, que “durante estos aguaceros en los que más pienso es en los que viven en la ribera de los Ríos, en los campesinos que ya no saben en qué momento cultivar o cosechar o en las personas que viven en zonas de riesgo, de todo corazón espero que este invierno ceda y no cause más daños”.