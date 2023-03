¿Pueden manipular las grabaciones? Así funcionan las cámaras corporales utilizadas por policías

El pasado 24 de febrero, la Secretaría de Seguridad, informó de la implementación del plan piloto de 400 cámaras corporales para los policías de los 75 cuadrantes de Kennedy. Esto, en razón al ser una de las localidades con mayor número de habitantes en la capital y por presentar situaciones especiales de seguridad y convivencia.

Esta iniciativa tecnológica tuvo una inversión de 48 mil millones de pesos, distribuidos en más de 3.800 radios de última tecnología y los cientos de bodyscan que pretenden ser un complemento para los uniformados.

¿Su objetivo? Según el Distrito es proteger la vida de los policías y esencialmente tener pruebas adicionales de los procedimientos realizados para lograr la judicialización de ladrones y vándalos.

“Estas cámaras protegen al policía, al ciudadano y validan el procedimiento de nuestros uniformados. Es un complemento fundamental para que nuestros policías que están trabajando 24/7 por la tranquilidad de los bogotanos tengan una herramienta adicional y efectividad en su servicio”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Carlos Fernando Triana.

Según un estudio realizado por Adelaida Boada y Michael Weintraub del Centro de Estudios Sobre Seguridad y Drogas (CESED), en la Universidad de los Andes, esta herramienta permite que “los agentes de policía, al ser los portadores de las cámaras corporales, son conscientes de que están siendo grabados y monitoreados constantemente, por lo que son quienes tienen mayores incentivos en modificar su comportamiento y cumplir con las normas sociales. (...) Esto a su vez causa que los agentes utilicen menos la fuerza y se comporten mejor, lo que conlleva a que los civiles reporten menos quejas”.

Desde el Distrito, indicaron que durante un año se evaluará el desempeño del plan piloto y de acuerdo al resultado se estudiará la puesta en marcha de este sistema en todas las localidades. Actualmente, en la capital hay un sistema similar con 100 cámaras que tiene la Policía de Transmilenio.

¿Cómo funcionan las cámaras corporales?

Motorola Solutions, es la empresa aliada del Distrito, quien adaptó el Centro de Evidencia Digital del Servicio en la Estación de Policía de Kennedy, donde se realiza la carga y recarga de los dispositivos, y se transfiere la información recopilada al sistema de videovigilancia de Bogotá. Por ello, PUBLIMETRO habló con Julio García, experto en soluciones de seguridad de esta compañía, para conocer como funcionan y la seguridad que contienen estas 400 cámaras.

En primer lugar, García señaló que su aporte se basó en adecuar óptimamente su funcionamiento, para que la cámara logre grabar 12 horas en full HD, 1080p y a color o blanco y negro; y su memoria conserve más de 20 horas de video, teniendo en cuenta el turno de los uniformados que se extiende en al menos 11 horas.

“Estas cámaras están desarrolladas en Reino Unido, entonces nosotros tomamos el producto con sus características para implementar necesidades que, en este caso, van hacia temas de almacenamiento de datos y velocidades de transmisión”.

La cámara, que tiene aproximadamente unos 10 centímetros de largo por 8 de ancho, tiene la capacidad de técnicamente estar grabando siempre. Sin embargo, cuando el uniformado no tiene tiempo para presionar “grabar”, existe la función de ‘Record-After-the-Fact’ (Grabar después del hecho), el cual permite recuperar el contenido de video de la memoria de una cámara, incluso cuando nunca se pulsó el botón.

“El peso es reducido también para poderla, “colgar” de cualquier parte del usuario, digamos en este caso. Nosotros normalmente sugerimos que se coloque en el centro del pecho, para que se vea lo que el policía está haciendo y también proteger a la ciudadanía”, indicó.

Frente a la pregunta sobre si las grabaciones pueden ser o no manipuladas, enfatizó que esto no se puede, pues existe una cadena de custodia que garantiza que la información grabada en audio y video no sea alterada hasta que llegue a un juez.

“Nuestras cámaras tienen certificados digitales. Los policías no pueden borrar la evidencia, no pueden detener la cámara, no se puede alterar, no es editable, no pueden hacer nada más que grabar. Los datos están encriptados”.