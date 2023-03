Bogotano con novia de trapo pidió no lo traten como enfermo mental: “necesitan más ayuda que yo”

Luego de seis meses de que en redes sociales no se supiera nada de Cristian - el bogotano con novia de trapo-, hace pocos días se conoció nuevamente de él, gracias a unas fotos que él mismo compartió. Simulando un parto, se le ve vestido con implementos quirúrgicos, junto a su “pareja”, Natalia, y el nuevo integrante de su “familia”, otro muñeco. Los comentarios por supuesto no se han hecho esperar y muchos son de manera jocosa. “Ella no debe beber por qué está preñada”. “otro??? asuuu”. “Cuántos hijos tiene ya compa”. “Lo bueno que siempre tendrá una esposa joven y bella”. “Están bellos tus dos hijos”.

Bogotano con novia de trapo explicó por qué tiene tantos muñecos

A través de su cuenta en Facebook, Cristian Montenegro, compartió un video el pasado 24 de marzo, pidiendo en primer lugar, no lo critiquen, ni lo insulten a través de las redes sociales. “Entiendo que algunos se rían o utilicen mis fotos para crear memes, eso no está mal ya que toca ver siempre el lado bueno y gracioso a las cosas, pero ¿por qué criticar? ¿Por qué insultar?”.

Este joven de 24 años además dijo que no lo traten como enfermo mental por no ser igual que los demás. “Así como para mí es importante mis muñecos para usted puede serlo una fotografía, objetos, cenizas de un pariente, hasta un lugar en especial, estoy seguro que los que me insultan necesitan más ayuda profesional que yo”.

En el clip de tres minutos, Montenegro se graba en su cuarto y al parecer presenta golpes en su rostro. Allí explica por qué tiene, por el momento, tres muñecos de trapo: su “novia” y dos “hijos”.

“Yo creé a mi familia para tener compañía y a quienes expresar mi cariño y amor, no sé si ustedes no entienden que es la soledad que tienen que estar insultándome, yo con ellos siento la felicidad que no encontré con otras personas”.