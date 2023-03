Bogotano enamorado de muñeca ya agrandó su familia y mostró fotos del “parto”

Encontrar pareja a veces puede parecer imposible. Ni siquiera las apps de citas o encuentros a ciegas, parecen dar frutos. Ejemplo de ello es Cristian, un joven bogotano de 27 años que a finales del año pasado se volvió viral por compartir su relación con una muñeca de trapo que él mismo diseñó. De nombre Natalia, este hombre la presumía y con alegría contaba lo que significaba para él. “Lo hice para no estar solo, fue creado por mí. Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, dijo para el canal de Daniel GTZ de Youtube.

En ese momento, este joven incluso creó una familia con dos hijos incluidos: “el mayor se llama Adolfo Daniel y la pequeña es Lady María”. Sin embargo, en medio de esta fantasía, Cristian tuvo una nueva conquista. Esta vez de carne y hueso. “Conocí a Cristian viendo sus tiktotks y me enamoré de él. Lo fui conquistando poco a poco, hace una semana, exactamente el 5 de septiembre de 2022″, contó Abigail, quien era su pareja.

Bogotano con novia de trapo tuvo “hijos” con ella y compartió fotos del parto

Luego de seis meses de que en redes sociales no se supiera nada de Cristian, este lunes se conoció que creo una cuenta de perfil en Facebook donde publica fotos y videos de los momentos que comparte con nuevamente su novia de trapo, Natalia. Subidos abordo de un bus del SITP, dándose un beso en una tienda de verduras y cenando juntos, son los planes que han compartido.

Sin embargo, en otra de sus fotografías publicó un momento especial para él: el parto y nacimiento de sus dos “hijos”. Acostada en una cama y ambos vestidos con implementos quirúrgicos, se va a Natalia sostener a un muñeco de bebé. Y más grandes, Cristian llevándolos como si fueran al colegio.

“Cada quien su vida.. Si él es feliz, así pues, que se le va a hacer”. “Si él es feliz así que así sea”. “Tus hijos son igualitos a vos...”, son algunos de los comentarios en redes sociales.