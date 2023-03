No la condenaron a 14 años por robarse un pollo: reconocido abogado explicó qué pasó

Mujer no estará 14 años en la cárcel por robarse un pollo: este fue el delito que omitió contar. 24 de marzo de 2023

El pasado 21 de marzo, CityTv registró la historia de una mujer recluida hace 3 años en la cárcel El Buen Pastor que parecía insólita y hasta indignante. La privada de la libertad le contó al periodista que había robado un pollo asado luego de que en el colegio le dijeran que su hijo se había desmayado. “Yo sabía por qué era. Era por hambre”, dijo. Como consecuencia, fue trasladada hasta la URI de Paloquemao, donde fue soltada al poco tiempo.

Sin embargo, contó que en medio de un problema personal con su pareja sentimental, llamaron a la policía y al requerirle con la cédula, los uniformados se dieron cuenta que tenía una orden pendiente por hurto.

“No va a pasar ni un solo día de que no luche por mi libertad. No se me hace justo que esté aquí”, señaló.

A pesar de la indignación que generó en redes sociales su historia, el hecho del delito habría sido totalmente distinto.

¿Mintió? Mujer no estará 14 años en la cárcel por robarse un pollo: este fue el delito que omitió contar

Luego de volverse viral este caso, el abogado de Diego Cadena -vinculado al proceso por presunto soborno y manipulación de falsos testigos contra el expresidente, Álvaro Uribe- y del fallecido exalcalde, Samuel Moreno, publicó a través de su cuenta en TikTok, lo que habría pasado en realidad en relación con este caso. “Nada más falso. Jamás sería posible una condena de 14 años por apropiarse de un pollo”.

En primer lugar, reconstruyó el caso y aseguró que Sandra Marcela del Pilar Vanegas Villamarín y Mauricio Hernando Chacón Duarte, “entraron a una reconocida cadena y sacaron o intentaron sacar productos cuando les sonó la alarma del pin. Obviamente fueron aprehendidos y judicializados con el respeto de las garantías en ese caso”.

Asimismo, lo documentó la sentencia del juzgado 13 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y que conoció W Radio.

“A eso de las 22:20 horas aproximadamente, en el almacén Éxito ubicado en la calle 134 N.º 9 – 51 de esta ciudad, miembros de la Policía Nacional los capturaron en situación de flagrancia”, señala la acusación de la Fiscalía.

De esta manera, Cancino y el expediente concuerdan que la pena de 10 años fue por utilización de menores y de 3 y 6 meses por el grado de tentativa de hurto de maquillaje, un multivitamínico y una chaqueta. Prenda que tenía puesta el hijo de los condenados.

“Seguían instrumentalizando al niño para que dijera que la chaqueta era de él. Ese es el delito que le da la pena importante porque nuestra Ley protege a los menores (...) No fue un hurto para alimentarse o subsistir. El pollo no existió por ninguna parte. Eran elementos que después iban a vender”.