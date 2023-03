“No me haga nada”: Abuela fue grabada cuando amenazaba a uno de sus nietos con un gran cuchillo

Abuela amenazaba a sus nietos con cuchillo porque no le hacían caso. Captura de pantalla: Blu Radio. 23 de marzo de 2023

En Colombia, cada hora aproximadamente cinco niños o niñas son agredidos y maltratados físicamente como método de castigo, según un estudio realizado por la organización internacional Aldeas Infantiles (SOS). Bogotá es la ciudad que mayor registra este tipo de hechos (40 casos al día), seguido de Cundinamarca, Meta, Boyacá, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Magdalena. Este tipo de maltratos, lo que genera es un aumento del riesgo que los menores adquieran conductas violentas y desafiantes, así como afectaciones en su autoestima, autonomía, seguridad o confianza. Así lo concluyó, Carlos García, director de la organización.

“La mayoría de menores enfrenta condiciones de pobreza y contextos de violencia. Por eso es importante que la reflexión y abordaje sobre esta problemática sea integral. El maltrato infantil también obedece a una problemática de vulnerabilidad de las familias, que no cuentan con el apoyo suficiente para mejorar sus condiciones”, explicó en diálogo con RCN.

Por su parte, la Procuraduría advirtió en 2022, que desde enero hasta agosto de ese año, se registraron 380 asesinatos a menores de edad, indicando un aumento del 12 % respecto al 2021.

Abuela amenazaba a sus nietos con cuchillo porque no le hacían caso

Un terrible caso de maltrato infantil quedó grabado en video presuntamente por una de sus víctimas. En una vivienda ubicada en el municipio de Soacha, una adulta mayor encargada del cuidado de sus cuatro nietos: dos niños y dos adolescentes, utilizaba un cuchillo de grandes proporciones para amenazarlos y reprenderlos, al parecer, cuando no le hacían caso.

En una de esas situaciones, la mujer quedó documentada cuando, encerrada en un baño junto al menor, le grita y empuña el arma blanca, mientras lo intimida y él llora de angustia. “No me haga nada. No me coja el celular”, es lo que se alcanza a escuchar de la víctima ante los ladridos de un perro.

“Una mujer de más de 62 años, su abuela materna, era quien al parecer también lo intimidaba con arma cortopunzante, mientras el menor lloraba y se quejaba durante varias horas”, señaló el comandante de la Policía de Soacha, el coronel Diego Vázquez.

Ya en otro clip, se puede ver la presencia de patrulleros que acuden a la vivienda y rescatan a los cuatro menores. En este procedimiento se reestablecieron los derechos del menor y se puso a disposición del ICBF para que sean ellos los que decidan la custodia del menor de edad”, aseguró Vásquez.