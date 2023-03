Mató a su novia mientras mantenían relaciones sexuales y él mismo lo confesó a la Policía

Big 3 do Sexo: saiba os principais elementos do mapa astral para entender melhor sua vida sexual (Foto: Reprodução/Pexels)

Prácticas sexuales hay de todo tipo, pero hay una especial que podría poner en riesgo la vida si no se tiene un límite claro durante el acto: la hipoxifilia o asfixia erótica. Consiste en encontrar el máximo placer por medio de reducir la respiración con distintos elementos como cinturón, cuerda o simplemente las manos. “Si estás ad portas del orgasmo y retienes la respiración, la sostienes, la suspendes y la alargas, puedes conseguir un efecto en el orgasmo mucho más intenso y prolongado”, explicó a El Espectador, la sexóloga de la Universidad de Barcelona (España) Martha Mejía.

Sin embargo, esta práctica puede conllevar a la muerte como ya ha pasado con grandes famosos como el actor David Carradine, reconocido por su actuación en la serie Kung fu y la película Kill Bill; Michael Hutchence, cantante de la banda australiana de rock INXS; entre otros.

Por ello, expertos recalcan la importancia de que este tipo de procedimientos no se hagan bajo efectos de bebidas embriagantes o sustancias alucinógenas, entendiendo también los límites y no ir hasta los extremos. Cabe recordar que hay muchos otros caminos seguros para obtener placer. “No se trata de un juego. Si no estás en tus plenas facultades, es mejor no intentarlo”, agregó Mejía.

Joven habría asesinado a su novia cuando tenían sexo y él mismo lo confesó a la Policía

En una vivienda ubicada al sur de Bogotá, más exactamente en la localidad de San Cristóbal, se registró la muerte de una joven, identificada por Medicina Legal, como María Camila Romero, de 24 años.

Según las autoridades, el presunto responsable sería su pareja de 25 años, quien le relató a la Policía lo ocurrido. Allí, frente a su residencia, les contó que tras compartir en una fiesta, regresaron a su casa y sostuvieron relaciones sexuales.

Durante el acto, dijo, ella le habría pedido que la ahorcara, “por fetiche”. Pero su petición fue más allá, pues al parecer le solicitó que lo hiciera con el cable de la plancha.

“Siendo aproximadamente las dos y media de la mañana el hombre se despierta y evidencia que su pareja ya no respira, procedió a solicitar la ambulancia para verificar los signos vitales y allí los paramédicos certificaron el deceso de la joven, por lo que se solicitó presencia del CTI”, indicó el reporte de las autoridades.

Precisamente fue el mismo joven quien se contactó directamente con la Policía para confesar lo ocurrido y entregarse por el caso ocurrido. Siendo dejado a disposición de las autoridades judiciales, mientras cursa la respectiva investigación para determinar si efectivamente se trató o no de un accidente.