Mala jugada: Joven denuncia que le entregaron libreta militar con foto de Cristiano Ronaldo

Un joven identificado como David Godoy, natural de Funza, Cundinamarca denunció en redes, que en la oficina de Reclutamiento del Ejército Nacional, le hicieron una mala jugada al generarle su tarjeta militar con la foto del futbolista Cristiano Ronaldo.

“Paso a contar una anécdota que me ha dado mucho mal genio, mucha rabia, pero también mucha risa”, dijo el joven en un video que ha sido ampliamente compartido en redes.

El afectado contó que participó de la campaña del Ejército para poder diligenciar el documento con descuento. “De esos descuentos yo la verdad tengo muchas dudas de si de verdad los hacen bien porque no sale nada barata”, detalló.

En su relato, el joven, contó que además el trámite fue “un suplicio completo porque revisan la carpeta y dicen que todo está bien pero después lo vuelven a llamar a uno para decir que todo está mal”.

Godoy contó que le tocó regresar varias veces a Funza para poder dejar su carpeta con los documentos en regla en proceso que para él fue complejo y “horrible”. También le tocó ahorrar varios meses para poder hacer el pago de la libreta militar.

A joven le generaron la libreta militar con la foto de Cristiano Ronaldo

Sin embargo, después de sortear todos los inconvenientes, el joven cuando finalmente fue a descargar su libreta militar de forma digital, porque la física cuesta un monto adicional, se encontró con la incómoda sorpresa. Su foto no aparecía en el documento sino la del famoso futbolista Cristiano Ronaldo. En la imagen el jugador aparece con las manos arriba en una foto que ha sido muy difundida en forma de meme.

El joven se mostró muy molesto por esta falta de seriedad en el trámite de parte de los encargados en la oficina de reclutamiento. Incluso, llamó y se quejó varias veces, pero le informaron que él mismo sería culpable al subir una foto equivocada.

Sobre esto, Godoy afirmó que hace más de 6 años, cuando inició su proceso, el Ejército tenía sus fotos, que incluso entregó en un CD y se preguntó “¿Qué tanta veeduría hacen en Reclutamiento con los documentos que les entregan?”.

Por lo que decidió denunciar su caso en redes, logrando un gran alcance con su denuncia. Así fue la única forma que logró una respuesta del Ejército Nacional a su caso.

“Ya se comunicó conmigo el mayor del Distrito militar, solo gracias a la presión de las redes porque antes no me había contestado los mensajes. Me va a cambiar la foto, pero asegura que la culpa es mía. En fin, no asumen nada”, concluyó el joven afectado.

En redes, decenas de personas, también se quejaron de la mala gestión en el trámite de este importante documento en Colombia.