VIDEO: Brutal golpiza dio conductor de SITP a un pasajero en pleno viaje

Una terrible agresión se presentó al interior de un bus del Servicio Integrado de Transporte Urbano de Bogotá en las últimas horas, cuando un contratista agredió a un pasajero por una molestia durante el recorrido.

El hecho quedó registrado en una grabación en la que se ve que el conducto agarra a puñetazos a un pasajero que trata de cubrirse con las manos para no recibir el impacto pleno de los golpes.

El usuario indicó que el altercado se habría presentado cuando el trabajador que conducía el bus de servicio público de la ciudad, no paró en el paradero que él le había indicado con la señal.

El ciudadano, identificado como Henry Perilla, explicó a las cámaras de CityTV que timbró antes como es debido. “El hombre no escuchó, siguió derecho, le hice el reclamo y se molestó”, dijo al respecto.

De igual forma, explicó que el conductor simplemente cerró las puertas del bus, “salió del cubículo donde estaba y arremete contra él. Era un tipo muy grande y lo único que yo hago es cubrirme para minimizar los daños”.

El conductor brindó una declaración diferentes pues señaló que el pasajero había roto un vidrio del vehículo y que por eso reaccionó así contra él.

Por su parte, la empresa TransMilenio rechazó este hecho particular y dijo que no es admisible cualquier agresión verbal o manifestación de violencia que no representa los valores institucionales. En este sentido, la empresa contestó que se está haciendo la debida investigación de los hechos para establecer las causas de este desafortunado suceso.

Por último, el sistema informó que se solicitó al concesionario que lleve a cabo los procedimientos respectivos y por esto se suspendió al operador mientras se adelantan las acciones tras determinar el móvil de los hechos.