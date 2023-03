“El colegio no me ha querido responder”: madre teme que maten a su hija golpeada por quinta vez

De acuerdo con un informe de la ONG Bullying Sin Fronteras, publicado en 2022, Colombia está entre los 30 países con mayor presencia de matoneo, acoso, o bullying escolar, en el mundo.

Un panorama preocupante frente a la seguridad de los menores y su salud mental, pero también la duda de qué está pasando con los agresores.

Según el terapeuta ocupacional Farid Andrés Patiño Cortés, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), considera que esto es una consecuencia de la pandemia “algunos de ellos –como el control de impulsos, la tolerancia a la frustración y la resolución de conflictos– fueron rezagados por el aislamiento y el aprendizaje virtual, y la dificultad de tener límites en dicho ambiente genera agresiones y otro tipo de conductas violentas”.

Niña ha sido golpeada cinco veces en su colegio de Bogotá

Un nuevo caso de bullying se presentó al interior de una Institución Educativa, ubicada en el barrio Buenos Aires, localidad de San Cristóbal.

La víctima es una niña que ha sido golpeada en al menos cinco ocasiones por compañeros de su Colegio, República del Ecuador.

Así lo denunció su madre, quien acudió a Citytv, pues teme que el caso termine en tragedia. “Ya han sido cinco accidentes que ella ha sufrido y que me ha tocado llevarla a urgencias. Por eso opté por comunicarme con los periodistas porque, Dios no quiera, van a matar a mi niña”.

En medio de su angustia, aseguró que el Colegio no le ha querido dar una ruta de atención oportuna y, dice, solo le dicen que mande a la menor a un Hospital.

“En el colegio nadie me ha querido responder ni ayudar. Ya me le han ocasionado fracturas y lo único que me dicen en el colegio es que la lleve al hospital san Blas”, enfatizó.

¿Qué responde la Secretaría de Educación?

Hasta el momento, la Secretaría de Educación (SED), no se ha pronunciado frente a este caso y si la menor ha sido atendido integralmente por el Distrito.

El panorama de bullying en la capital

Según cifras de la Secretaría, en los últimos años ha incrementado los casos de bullying en Bogotá. Sin embargo, esto podría tratarse de un alza en matoneo, pero, a la vez, responder a la desnaturalización del fenómeno, por lo que los padres de familia estarían denunciando más.

Por ejemplo, en 2022 se reportaron 2.234 casos de hostigamiento escolar, siendo Kennedy (248), Suba (238), Engativá (236), Ciudad Bolívar (219), Bosa (193) y Usme (180) las localidades con las cifras más altas de Bullying en la capital.

¿Qué hacer ante un caso de bullying?

1. De acuerdo con la SED, el primer paso es aprender a reconocer las señales de riesgo o afectación: hematomas o heridas en el cuerpo, pérdida de apetito o sueño, estado permanente de alerta, temor, vergüenza, irritabilidad, baja autoestima, sentimiento de culpa, depresión, dificultad para hacer amigos o hablar en público.

2. Tener una escucha activa y empática, sin sacar conclusiones y haciéndole saber que les preocupa su bienestar.

3. Reafirmar que lo que sucedió no fue culpa de él o ella.

4. Ofrecer acompañamiento para obtener ayuda, generar un espacio de confianza entre las familias y sus hijos permite entender mejor la situación y, por lo tanto, buscar ayuda.

5. Evita decirle (1) cómo podrían haber evitado lo que les sucedió, (2) Contar a otros lo sucedido, es muy importante no revictimizar.

6. No amenazar con hacerle daño a la persona que lo/la lastimó.