“Con todo respeto, pero vístete bien”: joven denunció discriminación de una profesora en supermercado

Un nuevo caso de discriminación se dio en la ciudad de Bogotá, específicamente en el supermercado Carulla del sector del Parkway, en donde un a joven denunció haber sido discriminada e irrespetada por una mujer que afirmó ser profesora.

Los hechos alcanzaron a ser grabados por la joven que denunció en redes sociales y subió el video que captó a su red social de TikTok. @orange_dixsept o Ale, es el usuario de la mujer en TikTok que denunció los hechos que ocurrieron en la capital el pasado domingo 19 de febrero.

Una mujer que afirmó ser profesora universitaria sugirió que la forma en que se vistió estaba mal y le exigió que “con todo respeto, se vista bien”. La joven contó que estaba en el baño con unos amigos, cuando la mujer, que estaba junto a otra señora, la llamó gritándola.

“Yo me quedé mirándola y le dije ‘no señora, no voy a ir‘. Cuando salí del baño ya sabía que esa señora se iba a acercar entonces yo ya estaba con el celular grabando”, dijo en un video en el que explicó lo sucedido.

La joven narró que no contenta con haber, aparentemente, terminado la discordia, la mujer se le acercó nuevamente y le dijo lo que se escucha en el video que compartió sobre los hechos. “Con todo el respeto, pero vístete bien. Yo soy docente de la universidad...”, le dice la mujer a la joven.

“Así me visto yo. No me gusta ‘respetarme’, soy Re puta, soy perrísima, y es que se ve. Si ya soy puta por qué me tengo que vestir para respetarte a ti, no quiero”, dice la joven en el video en el que un amigo interfiere y trata de acabar con el conflicto.

La joven señaló que nadie le pidió su opinión a la señora. “Yo estaba muy enojada porque nadie tiene que acercárcele a uno a decirle nada. Estábamos saliendo del Carulla y la que se acercó a mí fue ella porque se levantó de su silla para acercarse a mí”, complementó la joven.