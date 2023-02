Taxista desenmascaró a mujer que siempre pide carreras en la madrugada y no paga

En las últimas horas se conoció un video en el que aparece la mujer que fue señalada por el taxista de pedir el servicio de transporte en horas de la madrugada y que no paga. En las imágenes se observa claramente a la mujer a la que el taxista le reclama una carrera de más de 30.000 pesos. El hecho se registró en Medellín.

Además, en la publicación realizada en las redes sociales de Denuncias Antioquia, otras personas la han identificado por hacer lo mismo.

Mujer pide servicios de taxi en la madrugada y no paga

En las imágenes que se conocieron a través de las redes sociales se observa que el taxista tuvo que bajarse del carro e ingresar al hotel Arame en el que había dejado a la mujer.

Cuando ingresó al establecimiento se encontró con la mujer sentada en un sofá y lo primero que hizo fue preguntarle sobre el pago de la carrera.

“Buenas noches. Muchacha, entonces, ¿cómo vamos a cuadrar la carrera?”, la mujer le contesta, pero es inaudible y el taxista le dice: “entonces, usted me va a pagar con transferencia, según usted?”.

En ese momento la mujer le reclama por estar grabando. “¿Por qué me está grabando?”, y el taxista le responde: “porque este es un procedimiento, porque usted no paga la carrera”. Nuevamente, ella le contesta, pero no se le logra entender.

" Vean muchachos, esta es es una señora a la que no le gusta pagarle a los taxistas, para que la tengan ahí en las redes, para que no la vuelvan a coger si la ven por ahí, listo. Me robó una carrera de 30.000 pesos a las 2 de la mañana. Es muy descarada. Conózcanla bien, para que sepan cómo es ella, porque no paga”, dijo el taxista.

Al taxista le preguntó el nombre y ella le responde: “ya saben para que me lleven gratis”.

Otra vez?



Esta preciosa dama es conocida por algunos amigos taxistas en varios videos aseguran que pide servicio a altas horas de la madrugada y nunca paga el servicio. pic.twitter.com/mVwqQPlxXp — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) February 26, 2023

Usuarios de internet la identificaron y dicen que: “Jajajaja esa mujer ya ha salido en varios videos haciendo lo mismo”, “Cómo no le llaman a la policía es que eso es robo y ya se le volvió costumbre”, y “No es la del escándalo de Fabricato? La que se metio a un restaurante y no pago la carrera tampoco?”.