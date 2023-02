¿Busca su moto robada? Policía allanó desguazadero y recuperó seis motocicletas en Kennedy

En el barrio Bella Vista, localidad de Kennedy, la Policía Metropolitana de Bogotá realizó un operativo de allanamiento a una residencia donde funcionaba un desguazadero de motocicletas.

Este hallazgo se dio gracias al GPS que tenía uno de los vehículos que estaba a punto de ser destruido para vender sus partes en el mercado negro.

De acuerdo con el teniente coronel Diego Enciso, comandante de la estación de Kennedy, “El dueño de la residencia, al darse cuenta de que personas ajenas entraban y salían con las motos, reportó a las autoridades; así, recuperamos seis motocicletas que habían sido hurtadas y las cuales tenían un valor aproximado de 40 millones de pesos”.

Además de los vehículos recuperados, las autoridades incautaron placas y autopartes.

La Policía se encuentra investigando las circunstancias en que se cometió el hurto de estos vehículos y buscan a los dueños de los automotores para su devolución. “Es importante informar y llamar al 123 para reportar estos casos y obtener resultados como estos”, recalcó el Teniente Coronel.

La víctima que recuperó su vehículo

En entrevista con Blu Radio, Mateo Cuervo, una víctima de robo, narró que el día del hecho interpuso el denuncio, por lo que sirvió para que la Policía lo contactara.

“Ese mismo día me dirigí a realizar el denuncio y un día después me llamaron a decirme que habían recuperado la moto (…) Aconsejar a todos a cuidar todos y que la peor diligencia es la que no hacen, entonces siempre es bueno poner el denuncio”.