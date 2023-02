“No quiero ser un número más” mujer alerta que hombre con denuncias por acoso la acecha desde el 2020

Los casos de acoso se presentan a diario en el país son alarmantes, aún más sabiendo que muchos de estos terminan en la muerte de las víctimas, aunque alerten con anterioridad de lo que están viviendo. Aunque hay mecanismos creados por las entidades gubernamentales para dar un trato correcto a esto, en ocasiones parece que resultan insuficientes.

El 18 de febrero, se conoció el caso de Natalia Montenegro, quien denuncia que un hombre la está acosando y la ha amenazado, en City Noticias dijo: “dice que me va a encontrar y me va a dar mi merecido”. El caso de acoso empezó en el año 2020, cuando el hombre llegó como cliente al lugar en donde ella trabaja vendiendo seguros, desde ese momento el seguimiento no ha cesado “empezó a enviarme mensajes de texto, mensajes de whatsapp, mensajes por redes sociales, generando mucho temor”, aseguró la joven.

Pero además de acosarla por redes sociales y con mensajes, la mujer contó que cuando ha estado departiendo con amigos en lugares públicos le llegan fotos del sujeto mostrando el lugar y las personas con las que está. Lo que resulta aún más preocupante por las acciones que podría tomar el hombre, quien de acuerdo a lo informado en Caracol Noticias está totalmente identificado, porque la denuncia formal ya está interpuesta en la Fiscalía.

“Lo que más me preocupa, es que cuando fui a la Fiscalía a poner la denuncia me dijeron que él tenía dos denuncias por acoso sexual grave”, afirmó la mujer hablando del caso, “no quiero ser un número más, porque en las últimas noticias he visto que las víctimas tenían ya denuncias instauradas, tenían medidas de protección, yo que tengo la medida de protección, no me siento protegida de ninguna manera”.

Natalia Montenegro Captura de pantalla Noticias Caracol Acoso

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía