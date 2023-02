Pasajeros de Ultra Air protestan y bloquean paso en las salas nacionales del aeropuerto El Dorado

Este sábado, 11 de febrero, los pasajeros del vuelo de Ultra Air con destino a Medellín, 5114, protestan y bloquean el paso en las salas nacionales del aeropuerto internacional El Dorado, porque la aerolínea asegura que es por mal tiempo. Sin embargo, los pasajeros aseguran que no hay mal tiempo ni en Bogotá ni en Medellín.

Los pasajeros hicieron una cadena humana y bloquearon el paso en las salas nacionales para exigirle a la aerolínea que responda, ya que aduce que el vuelo programado para las 8:40 p.m. saldrá hasta la 1:36 a.m.

A través de las redes sociales se conoció la situación, uno de los afectados publicó a través de Twitter que “más de 4 horas en espera de un vuelo hacia Medellín, por Ultra. El vuelo es el 5114 programado para las 8:49 y sale después de la 01:36 am La excusa es que no sale el vuelo de Ultra por mal tiempo en Bogotá y... no llueve y los otros vuelos salen normalmente”.

Gritando: “¡Qué responda, qué responda Ultra, que responda!”, los pasajeros se agarraron de los brazos para impedir el paso dentro de las salas de espera del terminal nacional del aeropuerto internacional El Dorado.

Incluso se presentó un enfrentamiento con uno de los pasajeros que pretendía pasar por medio de la cadena humana, pero le impidieron el paso.

“La situación aquí en El Dorado está muy delicada. Somos personas que vinimos en la aerolínea Ultra Air y teníamos regreso a las 8 de la noche y ahora dicen que sale a la medianoche, pero nadie, absolutamente nadie da una respuesta. Tengo aquí a mi hija recién operada de un cáncer y es la hora que un policía le están ofreciendo que si llaman una ambulancia para llevarla a una clínica. Ella está recibiendo la atención en Medellín y no aquí. Le pedimos a la aerolínea que nos despachen en cualquier avión”, relató Guillermo Zapata.