Feminicidio de joven madre conmociona población en el departamento de Bolívar

Foto Deyalith Castaño, de 28 años, fue asesinada en Clemencia: familiares piden esclarecer si fue un feminicidio.

La muerte de Deyalith Castaño Orozco, una joven de 28 años, ha generado conmoción e indignación en el municipio de Clemencia, norte de Bolívar, donde familiares, amigos y habitantes reclaman justicia por un caso que allegados de la víctima califican como un presunto feminicidio, según informó el diario El Universal.

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El crimen ocurrió en la noche del jueves 11 de junio en la urbanización San José de Franco. Desde entonces, las redes sociales se han llenado de mensajes de rechazo a la violencia contra las mujeres y de solidaridad con los seres queridos de la joven.

Crimen de Deyalith Castaño conmociona a Bolívar: ya son tres mujeres asesinadas en cuatro días

“Clemencia, la violencia basada en género no puede seguir arrebatando vidas, sueños y esperanzas. Hoy le arrebataron la vida a una joven llena de sueños y esperanzas”, señala uno de los mensajes publicados por ciudadanos tras conocerse la tragedia.

De acuerdo con personas cercanas a la víctima, Deyalith residía en el barrio Nuevo Mundo de Clemencia y habría sido asesinada en circunstancias que, según ellos, apuntan a un posible caso de violencia de género. Algunos allegados señalan a quien habría sido su expareja sentimental como presunto responsable de los hechos.

Sin embargo, la Policía Metropolitana de Cartagena informó que las circunstancias del crimen continúan siendo materia de investigación y entregó una versión preliminar distinta sobre lo sucedido.

Según el reporte oficial, el ataque ocurrió aproximadamente a las 10:50 de la noche. “Testigos del sector manifestaron que llegó un sujeto y le disparó a la hoy occisa sin mediar palabras”, indicó la institución.

Las autoridades señalaron además que durante el mismo hecho resultó herido un hombre de 32 años, quien recibió un impacto de bala en uno de sus hombros y actualmente se recupera en un centro asistencial.

Deyalith fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

“Hechos materia de investigación. Realizaron la inspección técnica al cadáver funcionarios del Cuerpo de Investigación Criminal”, agregó la Policía Metropolitana.

Alcalde de Clemencia rechaza el crimen

Tras conocerse el asesinato, el alcalde de Clemencia, Miguel Samir Barrios Coneo, expresó públicamente su rechazo frente a lo ocurrido y manifestó su solidaridad con la familia de la víctima.

“Como alcalde y como ciudadano, rechazo de manera categórica cualquier acto de violencia contra las mujeres. La muerte de Deyalith Castaño nos llena de dolor e indignación. Ninguna mujer debe ser víctima de agresiones que vulneren su vida, su dignidad y sus derechos”, afirmó el mandatario.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones con rapidez y esclarezcan los hechos.

“Hoy acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una voz firme para decir: ¡ni una más! Las mujeres merecen vivir libres de violencia, con respeto, amor y garantías para desarrollar plenamente sus proyectos de vida”, agregó.

Tres mujeres asesinadas en cuatro días

El caso de Deyalith se suma a una preocupante cadena de hechos violentos registrados esta semana en el norte de Bolívar.

Con su muerte, ya son tres las mujeres asesinadas entre el 8 y el 11 de junio en Cartagena, Bayunca y Clemencia.

Uno de los casos corresponde al homicidio de Mireya Polo Batista, de 49 años, quien fue atacada a tiros por sicarios en motocicleta cuando se encontraba en un establecimiento del barrio San Francisco, en Cartagena.

El segundo caso fue el de Yoxana Nayarit Macuare Conde, una mujer venezolana de 28 años y madre de dos hijos, asesinada dentro de su vivienda en el corregimiento de Bayunca.

Según las autoridades, su pareja sentimental le habría causado múltiples heridas con arma blanca. Posteriormente, la Policía confirmó que el presunto agresor se entregó voluntariamente ante las autoridades en el municipio de San Jacinto.

Los tres hechos han generado preocupación entre organizaciones sociales y ciudadanos que reclaman acciones más contundentes para prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar su protección.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el asesinato de Deyalith Castaño, familiares y habitantes de Clemencia esperan que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y determinen las responsabilidades detrás de un crimen que hoy enluta a todo el municipio.