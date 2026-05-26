Expertos debatirán en Barranquilla cómo la inteligencia artificial puede descongestionar la justicia en Colombia

La creciente preocupación por la congestión judicial en Colombia, los retrasos en procesos penales y civiles, y el impacto de la tecnología en los despachos judiciales serán algunos de los temas centrales que se discutirán este 28 de mayo en Barranquilla durante el Congreso del capítulo Atlántico del Instituto Colombiano de Derecho Procesal (ICDP), un evento que reunirá a magistrados de las altas cortes, académicos, litigantes y expertos en inteligencia artificial aplicada al derecho.

Para leer: Alcalde Char confirma que Barranquilla aspira a la IndyCar y la Fórmula 1

La jornada académica se desarrollará en la Universidad de la Costa y contará con la participación de 21 panelistas provenientes de diferentes sectores de la rama judicial y la academia. El presidente del capítulo Atlántico del ICDP, el abogado Alberto Madero, explicó a PUBLIMETRO Colombia que el encuentro busca abrir un debate sobre los desafíos actuales de la justicia colombiana y las posibles soluciones frente a problemas estructurales como la demora en los procesos y el acceso de los ciudadanos a los mecanismos judiciales.

Instituto Colombiano de Derecho Procesal analizará en Barranquilla el impacto de la IA en jueces y abogados

“Vamos a tener jueces de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, magistrados de tribunales, académicos y abogados litigantes que son referentes en Colombia”, señaló Madero durante una entrevista previa al evento.

Uno de los ejes principales del foro será precisamente el uso de la inteligencia artificial en procesos judiciales, tema que ha comenzado a ganar terreno en Colombia ante el crecimiento de herramientas digitales capaces de agilizar tareas jurídicas y administrativas.

Según Madero, el objetivo del panel sobre IA será analizar cómo estas tecnologías pueden ayudar a reducir los tiempos de respuesta de los despachos judiciales y facilitar el trabajo tanto de jueces como de abogados litigantes. “Vamos a evaluar cómo se puede utilizar esta tecnología para mejorar los procedimientos, pero también vamos a revisar las limitaciones éticas y legales que tiene el uso de estos instrumentos en Colombia”, afirmó.

El evento contará incluso con la participación de Ariel, una empresa que desarrolló uno de los primeros chatbots jurídicos basados en inteligencia artificial en el país. Entre los asistentes también se rifará una licencia anual de esta herramienta tecnológica.

Para Alberto Madero, la digitalización de la justicia ya ha demostrado resultados positivos frente al histórico problema de la congestión judicial. “Yo sí creo que el uso de la tecnología ha ayudado. Los jueces ya pueden celebrar más audiencias en un solo día y hay menos barreras para acceder a los procesos”, explicó.

El abogado sostuvo que uno de los grandes problemas del sistema judicial colombiano sigue siendo la lentitud de ciertos trámites, especialmente en algunas jurisdicciones como la contencioso-administrativa. En ese sentido, destacó que las nuevas herramientas digitales y las flexibilidades procesales pueden representar un alivio para miles de ciudadanos.

“Hay procesos demasiado engorrosos y con demasiados trámites. Por eso vamos a abordar flexibilidades probatorias que permitan hacer menos compleja la presentación de pruebas, especialmente en casos relacionados con mujeres, menores de edad y poblaciones vulnerables”, explicó el presidente del ICDP Atlántico.

Madero puso como ejemplo los casos de feminicidio, donde en ocasiones las víctimas o sus familiares enfrentan dificultades para reunir documentación y pruebas. Según indicó, los jueces pueden adoptar mecanismos previstos dentro de la ley para facilitar la protección de derechos sin exigir trámites excesivos.

Otro de los temas que despertará atención durante el encuentro será el análisis de las medidas cautelares y órdenes de urgencia emitidas por jueces mientras se resuelven procesos de larga duración. El abogado aseguró que estas herramientas se han convertido en un mecanismo fundamental para proteger derechos mientras avanza el litigio.

“Hay que reconocer que sí tenemos un sistema judicial que se demora bastante en algunos procesos. Por eso es tan importante que los jueces puedan tomar medidas provisionales para proteger derechos mientras se surte el trámite”, sostuvo.

La discusión llega además en un momento político clave para el país, en medio del debate nacional sobre reformas judiciales, fortalecimiento de la seguridad y acceso a la justicia, temas que han sido incluidos en los discursos de varios sectores políticos y precandidatos presidenciales.

Aunque aclaró que el Instituto Colombiano de Derecho Procesal es una organización apolítica, Madero indicó que el objetivo del foro es promover debates académicos que permitan a la ciudadanía comprender mejor las propuestas relacionadas con el sistema judicial colombiano.

“Lo que buscamos es crear espacios de debate con rigor académico para que las personas puedan informarse y entender qué están proponiendo los diferentes sectores frente a la administración de justicia”, manifestó.

El evento también abordará los recientes cambios introducidos por la reforma laboral, especialmente las nuevas protecciones para trabajadores en situaciones de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, personas próximas a pensionarse o empleados afectados por problemas de salud.

“Hay nuevas estabilidades reforzadas que protegen a trabajadores víctimas de acoso o que están en condiciones especiales. Esos temas también serán analizados desde la visión del trabajador y del empleador”, explicó Madero.

La jornada contará con figuras reconocidas de la justicia colombiana como las magistradas de la Corte Suprema de Justicia Marta Patricia Guzmán y Adriana López Martínez, además del magistrado del Consejo de Estado John Jairo Morales. También participarán expresidentes de altas cortes como Octavio Tejeiro y Mauricio Fajardo.

A ellos se sumarán académicos y expertos jurídicos de universidades como la Universidad del Norte, la Universidad Javeriana y otras instituciones del país. El foro también incluirá actividades culturales con agrupaciones folklóricas y musicales de universidades del Atlántico.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de mayo y, según los organizadores, el aforo ya se encuentra cerca de completarse. El evento está dirigido principalmente a estudiantes y profesionales del derecho, aunque también podrá asistir público general interesado en conocer cómo la inteligencia artificial, las reformas judiciales y la digitalización podrían transformar el futuro de la justicia en Colombia.