Alcalde Char confirma que Barranquilla aspira a la IndyCar y la Fórmula 1

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó que la ciudad avanza en gestiones para convertirse en sede de importantes competencias internacionales de automovilismo, entre ellas la IndyCar Series e incluso la Fórmula 1, en una apuesta que busca consolidar a la capital del Atlántico como referente deportivo y turístico en América Latina.

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El mandatario distrital aseguró que ya se han desarrollado reuniones en Indianápolis para analizar la posibilidad de realizar en 2027 un circuito callejero de la IndyCar en Barranquilla. Según explicó, actualmente existe un trazado preliminar denominado ‘Barranquilla IndyCar Street Circuit’, cuyo recorrido iniciaría en el sector del Gran Malecón.

“Estamos trabajando la Fórmula 1”: Char revela ambicioso proyecto de automovilismo para Barranquilla

“Estamos trabajando fuerte por eso, queremos darle una sorpresa a la ciudad en ese sentido”, expresó Char al referirse al ambicioso proyecto deportivo que busca posicionar a Barranquilla dentro del calendario internacional del automovilismo.

El alcalde también destacó que la ciudad comenzará a vivir nuevas experiencias relacionadas con este deporte gracias al evento que protagonizarán el piloto colombiano Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián Montoya el próximo 16 de agosto.

“Lo de Juan Pablo con su hijo es una realidad. Pony Malta escogió a Barranquilla para este que será el primer circuito del padre con el hijo. Sebastián, sin duda, es un prodigio futuro del automovilismo en Colombia, y qué bueno que compita con su papá acá y que Barranquilla empiece a dar sus primeros pasos en este tema del automovilismo”, afirmó el mandatario.

La iniciativa ha despertado expectativa entre aficionados y sectores económicos de la ciudad, debido al impacto turístico y comercial que podría representar la llegada de competencias internacionales de alto nivel. Char insistió en que Barranquilla cuenta con las condiciones para albergar este tipo de eventos y recordó que la ciudad ha venido fortaleciendo su infraestructura deportiva y recreativa en los últimos años.

“Barranquilla es la capital del deporte en Colombia”, aseguró el alcalde, quien resaltó además el crecimiento del interés ciudadano por disciplinas relacionadas con el automovilismo, especialmente las competencias de karts y eventos de velocidad que se realizan actualmente en la ciudad.

El mandatario indicó que el proyecto no se limita únicamente a la IndyCar y confirmó que también existen conversaciones y trabajos preliminares relacionados con la posibilidad de acercar a Barranquilla a la Fórmula 1, una de las competencias más importantes y seguidas del mundo.

“Estamos trabajando lo de la Indy y también estamos trabajando a la Fórmula 1”, concluyó Char.

De concretarse, Barranquilla se convertiría en una de las primeras ciudades de Colombia en recibir eventos de esta magnitud, abriendo la puerta a una nueva etapa para el deporte motor en el país y proyectando internacionalmente a la ciudad como escenario de grandes espectáculos deportivos.