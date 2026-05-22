Consternación por causa de muerte de niña promesa del patinaje en su vivienda

La muerte de Sara Sofía Guzmán Pedroza, una niña de apenas 11 años y reconocida promesa del patinaje en Valledupar, ha causado profunda conmoción entre familiares, amigos, entrenadores y la comunidad deportiva de la capital del Cesar. La menor fue hallada sin vida en la noche del pasado 20 de mayo al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Villa del Rosario, en el sur de la ciudad.

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El caso ha generado dolor y consternación entre quienes compartían con la menor en escenarios deportivos y competencias. En homenaje a su memoria, familiares y compañeros realizaron un emotivo acto en el Patinódromo Elías Ochoa Daza, lugar donde Sara Sofía entrenaba diariamente y soñaba con convertirse en una gran deportista.

Investigan muerte de Sara Sofía Guzmán, niña patinadora hallada sin vida en su vivienda

Entre lágrimas, aplausos, globos blancos y mensajes de despedida, los asistentes rindieron tributo a la niña, recordándola como una menor alegre, disciplinada y apasionada por el deporte. Durante la jornada se realizó un minuto de silencio mientras decenas de personas elevaron globos al cielo en señal de despedida.

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La menor pertenecía al club de patinaje Renacer y también era apreciada por integrantes de otros grupos deportivos de la ciudad. El grupo Patín Spartanos expresó públicamente su tristeza por el fallecimiento de la niña y compartió un mensaje dedicado a su memoria.

“Tu paso por la tierra fue corto, pero tu luz brillará eternamente en nuestros corazones. Hoy el cielo recibe al ángel más hermoso, noble y sonriente. Tu recuerdo vivirá en cada meta, en cada sonrisa y en cada latido de quienes te amamos. Vuela alto, campeona”, manifestaron desde el colectivo deportivo.

De acuerdo con la información conocida por medios locales, la menor habría atravesado un momento de afectación emocional luego de haber sido excluida de un paseo familiar, situación que presuntamente habría influido en la tragedia. Sin embargo, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer plenamente las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Sara Sofía fue encontrada por uno de sus familiares dentro de la vivienda. Tras el hallazgo, vecinos del sector ayudaron a trasladarla de urgencia a la Clínica Pediátrica Simón Bolívar, donde el personal médico confirmó que ingresó sin signos vitales.

El caso fue asumido por unidades del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia y por la Policía Judicial, encargadas de recopilar testimonios y elementos que permitan determinar qué ocurrió.

La tragedia ha abierto nuevamente el debate sobre la importancia del acompañamiento emocional y la salud mental en niños y adolescentes. Mientras avanzan las investigaciones, en Valledupar el recuerdo de Sara Sofía permanece vivo entre quienes la vieron crecer sobre ruedas y soñando con un futuro en el deporte.

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Si tú o alguien que conoces necesita apoyo emocional, busca ayuda profesional o comunícate con líneas de atención en salud mental disponibles en tu ciudad.

Síntomas de depresión a los que debe prestarle atención

Según el protocolo del Ministerio de Salud, estos son los casos de alerta para que usted sepa a qué le debe poner atención.

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

buscar apoyo en otras personas. Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar.

y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar. Hablar lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor.

para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor. Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda: los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales , las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad.

, las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad. Si sientes ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que consultes en el lugar que habitualmente te prestan servicios de salud.

Signos de alarma de conducta suicida:

Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año

Alteraciones emocionales graves

Desesperanza

Agitación o extrema violencia

Conducta poco comunicativa

Aislamiento social

Busque ayuda, no está solo

A nivel general y en todo el territorio nacional la línea 123 está disponible para la atención antisuicidio. De igual forma están a disposición líneas locales como: