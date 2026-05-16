Temblor en Colombia asustó a muchos y se sintió en varias partes del país

Un nuevo temblor en Colombia volvió a generar alarma entre los habitantes del departamento del Cesar durante la tarde de este viernes 15 de mayo, luego de que un sismo de magnitud 4.2 sacudiera la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela y fuera sentido con fuerza en ciudades como Valledupar y otros municipios cercanos.

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De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se registró sobre las 6:21 de la tarde y tuvo una profundidad superficial de 9 kilómetros, una característica que hizo que el fenómeno fuera percibido con mayor intensidad por la población. El epicentro fue localizado en territorio venezolano, muy cerca del límite fronterizo con Colombia.

Temblor hoy en Colombia: movimiento de magnitud 4.2 generó tensión en Valledupar y zonas del Cesar

Aunque el sismo ocurrió fuera del país, en redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de ciudadanos que aseguraron haber sentido el movimiento de forma fuerte y repentina en distintos sectores de Valledupar.

“Se movió durísimo”, escribió uno de los usuarios pocos minutos después del temblor. Otros ciudadanos aseguraron que “todo vibró por unos segundos” y que el movimiento tomó por sorpresa a quienes se encontraban en viviendas, oficinas y establecimientos comerciales.

“Pensé que era un camión pasando por la calle”, comentó otra persona en redes sociales, mientras varios usuarios coincidieron en que el temblor “sí se sintió fuerte en Valledupar”.

El movimiento telúrico también habría sido percibido en municipios cercanos del Cesar y en algunas zonas de La Guajira, debido a que la profundidad superficial permitió que las ondas sísmicas se sintieran con más intensidad en el norte del país.

Tras el evento, el Servicio Geológico Colombiano publicó el mapa preliminar del sismo e invitó a los ciudadanos a reportar si sintieron el movimiento a través de la plataforma oficial “Sismo Sentido”, herramienta utilizada para recopilar información sobre la percepción ciudadana durante este tipo de eventos.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas ni daños materiales asociados al temblor. Sin embargo, organismos de gestión del riesgo y entidades de emergencia mantienen monitoreo constante para verificar posibles afectaciones en sectores cercanos a la frontera colombo-venezolana.

La situación generó momentos de tensión entre algunos habitantes, especialmente porque el movimiento ocurrió en horas de la tarde, cuando muchas personas se encontraban en edificios, centros comerciales y viviendas. Algunos ciudadanos aseguraron haber salido momentáneamente de sus casas por precaución.

Expertos recuerdan que Colombia es uno de los países con mayor actividad sísmica de la región debido a su ubicación sobre varias placas tectónicas, lo que hace frecuente el registro de movimientos telúricos en distintas zonas del territorio nacional.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró el llamado a la calma y recordó la importancia de mantener activos los protocolos de prevención ante este tipo de emergencias, así como identificar rutas de evacuación y puntos seguros dentro de viviendas y lugares de trabajo.

Mientras tanto, el fuerte temblor volvió a convertirse en uno de los temas más comentados de la noche en redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron sus reacciones y experiencias tras sentir el movimiento que sacudió a Valledupar y otras zonas del norte del país.