Media Maratón de Córdoba moverá turismo, hotelería y comercio en Montería tras las inundaciones

La segunda edición de la Media Maratón de Córdoba ya comenzó a tomar fuerza en el Caribe colombiano y este año llegará con una apuesta que va más allá del deporte: convertirse en motor de reactivación económica, turismo y orgullo regional tras las recientes inundaciones y el frente frío que afectaron diferentes municipios del departamento.

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La competencia, organizada por la Gobernación de Córdoba, espera reunir a cerca de 4.000 corredores en Montería en las distancias de 21K, 10K y 5K, consolidándose como uno de los eventos de running más importantes de las regiones del país y como una experiencia que mezcla deporte, cultura y tradición cordobesa.

“Córdoba más fuerte”: la Media Maratón apuesta por turismo y desarrollo económico en el Caribe

El director de la carrera, Carlos Martínez, aseguró en tercera persona que la meta este año es seguir fortaleciendo una competencia con identidad propia, capaz de conectar el bienestar físico con la esencia cultural de Córdoba.

Según explicó, la primera edición demostró que el running llegó para quedarse en el departamento y que cada vez más personas encuentran en este deporte una forma de vida. Además, sostuvo que la carrera busca transmitir la energía, la alegría y el sentido de pertenencia característicos de la región.

La nueva edición se realizará en un momento estratégico para el departamento, en medio de los procesos de recuperación que viven varias comunidades tras las emergencias ocasionadas por las lluvias.

Martínez afirmó en tercera persona que la organización busca convertir la Media Maratón de Córdoba en una herramienta de dinamización regional, impulsando sectores como la hotelería, el comercio, el turismo y los emprendimientos locales.

Por esa razón, la carrera se desarrollará en el marco de las tradicionales Fiestas de la Ganadería, uno de los eventos culturales más emblemáticos del Caribe colombiano, lo que permitirá integrar la experiencia deportiva con las expresiones culturales y turísticas de la región.

La apuesta también busca posicionar a Montería como destino deportivo nacional, aprovechando el crecimiento que ha tenido el fenómeno del running en Colombia durante los últimos años.

La organización destacó que miles de corredores aficionados, atletas élite y familias completas llegarán a la capital cordobesa no solo para competir, sino también para disfrutar de la cultura sabanera, el río Sinú, la gastronomía y el ambiente festivo del departamento.

En ese contexto, la competencia quiere consolidarse como una plataforma que combine deporte, turismo y desarrollo económico, mostrando una nueva cara de Córdoba al país.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención de esta segunda edición son las camisetas oficiales inspiradas en la figura del jaguar, símbolo de fuerza, resistencia y carácter del territorio cordobés.

Los diseños incorporarán colores representativos de la región como verde, blanco y beige, evocando la sabana, la biodiversidad y la identidad cultural del departamento.

Cada camiseta llevará además el mensaje “Córdoba más fuerte”, una frase que busca transmitir resiliencia y esperanza en medio del proceso de recuperación que atraviesa la región tras las afectaciones climáticas.

La marca colombiana VOITIO será la encargada de desarrollar las prendas oficiales del evento, reforzando la apuesta por el talento nacional y por el posicionamiento de una competencia que empieza a ganar protagonismo dentro del calendario deportivo colombiano.

La entrega de kits se realizará en el emblemático Pueblito Cordobés, espacio que también servirá como punto de encuentro para activaciones de marcas, actividades recreativas y experiencias relacionadas con la carrera.

La competencia contará con categorías juvenil, mayores, máster A y máster B, permitiendo la participación de corredores de diferentes edades y niveles de experiencia.

Los menores entre 16 y 17 años podrán competir únicamente en las modalidades de 5K y 10K, siempre con autorización de sus acudientes.

La organización aseguró que los recorridos fueron diseñados tanto para corredores principiantes como experimentados, con el objetivo de ofrecer una experiencia segura, organizada y memorable para todos los participantes.

Carlos Martínez expresó en tercera persona que uno de los grandes objetivos es elevar la experiencia frente a la primera edición y consolidar un evento con impacto regional y proyección nacional.

Según indicó, la carrera no solo representa una competencia atlética, sino una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia y mostrar que Córdoba también puede convertirse en epicentro de grandes eventos deportivos.

El auge del running en Colombia ha permitido que diferentes ciudades apuesten por este tipo de competencias como escenarios de integración social, bienestar y desarrollo económico.

Ahora, Córdoba busca entrar con fuerza en ese mapa deportivo nacional aprovechando sus paisajes naturales, su riqueza cultural y el potencial turístico que ofrece Montería y el río Sinú.

La segunda edición de la Media Maratón de Córdoba quiere demostrar que el Caribe colombiano también corre al ritmo de las grandes competencias atléticas y que, desde Montería, el rugido del jaguar empieza a escucharse cada vez más fuerte en el país.

Con deporte, cultura y turismo como ejes principales, el evento espera convertirse en una vitrina de recuperación económica y resiliencia regional, llevando un mensaje de fortaleza a miles de corredores y visitantes que llegarán a Córdoba para vivir una experiencia única alrededor del running.