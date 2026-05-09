Atención afiliados de Nueva EPS: anuncian los 5 municipios donde ya hay nuevo gestor farmacéutico

El Agente interventor, Jorge Iván Ospina, informó que el nuevo gestor farmacéutico ya inició la entrega de medicamentos, para los 120.000 afiliados del Régimen Subsidiado en Atlántico, inicialmente en cinco municipios: Barranquilla, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo y Malambo. Los afiliados no deben realizar ningún trámite adicional para reclamar sus fórmulas.

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De acuerdo con la información suministrada por el Agente interventor, “este compromiso de apertura de nuevos gestores, además de atender de manera inmediata las afectaciones presentadas, busca fortalecer el sistema farmacéutico para hacerlo más sostenible y resiliente, garantizando un acceso oportuno, continuo y equitativo a los medicamentos, como parte de nuestro compromiso permanente con la salud de los usuarios de Nueva EPS”.

Para garantizar la entrega correspondiente al mes de mayo, es importante que las fórmulas médicas se encuentren vigentes al momento de la dispensación, tanto para medicamentos PBS como No PBS. De igual manera, los pendientes generados previamente no serán entregados, por lo que se recomienda a los afiliados contar con una prescripción médica vigente para asegurar la continuidad de su tratamiento.

Ampliación paulatina del servicio de dispensación

Según la entidad, sus afiliados pueden tener la tranquilidad de que el servicio farmacéutico de Productos Hospitalarios S.A PRO-H llegará a todo el Atlántico.

Este se implementará en los 23 municipios mediante un modelo mixto, que contempla 16 puntos de dispensación propios y 7 en alianza con terceros.

La puesta en marcha ya arrancó y se realizará de manera escalonada, con el propósito de mitigar riesgos operativos y evitar congestiones en la atención. Para ello, se han definido tres fases de despliegue:

Fase 1 (65% de la población): Barranquilla, Baranoa, Malambo, Polonuevo y Sabanalarga – ya en marcha-.

Fase 2 (20% de la población): Soledad, Campo de la Cruz, Luruaco, Palmar de Varela, Piojó, Repelón, Santo Tomás y Suan.

Fase 3 (15% de la población): Municipios restantes.