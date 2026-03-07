Barranquilla decreta ley seca por elecciones de este domingo: consulte cómo regirá la medida

La Alcaldía de Barranquilla decretó ley seca en Barranquilla con motivo de las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas que se realizarán este domingo 8 de marzo en todo el país. La medida busca garantizar el orden público y el normal desarrollo de la jornada democrática en la ciudad.

La decisión fue adoptada mediante el Decreto No. 0123 de 2026, firmado el 6 de marzo, en el que la administración distrital estableció una serie de disposiciones y restricciones relacionadas con el expendio y consumo de bebidas alcohólicas durante el proceso electoral.

De acuerdo con lo dispuesto por la administración distrital, queda prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el Distrito de Barranquilla, en cumplimiento de la medida de ley seca, que tradicionalmente se adopta durante jornadas electorales en Colombia.

Según el decreto, la ley seca en Barranquilla comenzará a regir a partir de las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 9 de marzo. Durante ese periodo, establecimientos comerciales como tiendas, bares, discotecas y restaurantes no podrán vender ni permitir el consumo de licor.

La medida se implementa como parte de las acciones preventivas que buscan mantener la seguridad, la convivencia y la tranquilidad ciudadana durante la jornada electoral del 8 de marzo, en la que los colombianos elegirán a los nuevos integrantes del Congreso de la República y participarán en las consultas interpartidistas de diferentes sectores políticos.

Las elecciones al Congreso en Colombia se llevarán a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde del domingo, horario establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil para que los ciudadanos habilitados ejerzan su derecho al voto.

En paralelo con las medidas adoptadas por las autoridades locales, diferentes entidades del Estado también anunciaron despliegues institucionales para acompañar el proceso electoral y velar por la transparencia de la jornada.

Entre ellas se encuentra la Defensoría del Pueblo, que informó que desplegará 1.170 funcionarios en todo el país para acompañar el desarrollo de las elecciones del Congreso y las consultas interpartidistas.

Según la entidad, estos funcionarios estarán presentes en 29.980 mesas de votación ubicadas en 387 municipios, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan acudir libremente a las urnas y ejercer sus derechos fundamentales a elegir y ser elegidos.

El acompañamiento será realizado por equipos de las 42 Defensorías Regionales distribuidas en el territorio nacional. Además, funcionarios de la entidad participarán en los Puestos de Mando Unificado (PMU) instalados en Bogotá, así como en espacios de coordinación interinstitucional con la Policía Nacional y otras autoridades.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado a los actores políticos y a las instituciones a confiar en el sistema electoral colombiano.

“Hago un llamado a todos los actores políticos, al Gobierno nacional y al presidente de la República a darle un voto de confianza a la institucionalidad. Las entidades del Estado tenemos la capacidad de tramitar y resolver inquietudes, quejas o reclamos, incluso si se presentan delitos”, afirmó durante la instalación de la Misión de Observación Internacional de las elecciones Colombia 2026.

La funcionaria también aseguró que la entidad estará preparada para prevenir, atender y responder oportunamente ante cualquier vulneración de derechos durante la jornada electoral.

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo dispuso 424 defensores públicos, quienes estarán disponibles en distintos puntos del país, incluyendo lugares estratégicos como las Unidades de Reacción Inmediata, con el fin de brindar atención jurídica en caso de presentarse situaciones relacionadas con el proceso electoral.

El dispositivo institucional se mantendrá activo durante toda la jornada del domingo y hasta que finalice el preconteo electoral, proceso mediante el cual se transmiten y consolidan de manera rápida los resultados preliminares de las votaciones el mismo día de la elección.