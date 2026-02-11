Capturan a mujer con llamativo alias señalada de extorsionar a hombres que le enviaban sus fotos íntimas en redes

En Barranquilla, fue capturada en flagrancia Marelbis Lozano, conocida con el alias de “Chucha Grande”, según el medio CTV Barranquilla, una mujer señalada de extorsionar a varios hombres a través de redes sociales, utilizando fotos y videos íntimos que sus víctimas le enviaban de manera voluntaria.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, la mujer contactaba a los hombres por plataformas digitales, donde se mostraba de forma sugerente para llamar su atención. Una vez establecía comunicación constante, se ganaba su confianza y los inducía a compartir material íntimo. Posteriormente, comenzaba el chantaje, exigiendo sumas de dinero a cambio de no divulgar las imágenes o videos.

Las autoridades indicaron que la captura se logró gracias a la denuncia de una de las víctimas, quien alertó sobre las amenazas y aportó pruebas del modus operandi. Con esta información, se adelantó un operativo que permitió sorprender a la mujer en flagrancia mientras realizaba exigencias económicas.

Tras su detención, alias “Chucha Grande” fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de extorsión, tipificado en el Código Penal colombiano. Las autoridades no descartan que existan más víctimas, por lo que invitaron a quienes hayan sido afectados a interponer la respectiva denuncia.

Según fuentes judiciales, este tipo de casos se ha vuelto cada vez más común debido al uso masivo de redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde muchas personas comparten información privada sin dimensionar los riesgos. En varios casos, las víctimas acceden a enviar contenido íntimo creyendo que se trata de relaciones de confianza, pero terminan siendo blanco de chantajes digitales.

Legislación sobre la extorsión con material íntimo en Colombia

En Colombia, el uso de fotos o videos íntimos para extorsionar se enmarca dentro del delito de extorsión, que contempla penas de prisión y multas económicas. Aunque el llamado “sexting” —el intercambio voluntario de contenido sexual— no constituye un delito en sí mismo, sí puede convertirse en una conducta penal cuando ese material se utiliza sin consentimiento para dañar, presionar o obtener beneficios económicos.

Expertos en derecho penal explican que, cuando una persona divulga o amenaza con divulgar imágenes privadas sin autorización, puede incurrir en delitos como extorsión, violación de datos personales, acoso, e incluso pornografía infantil si hay menores involucrados.

¿Qué hacer si usan tus fotos sin consentimiento?

Las autoridades recomiendan que, si una persona está siendo víctima de extorsión con material íntimo, debe:

No realizar pagos ni acceder a nuevas exigencias.

Conservar pruebas como chats, audios, capturas de pantalla y mensajes.

Denunciar inmediatamente ante la Fiscalía o la Policía .

o la . Solicitar acompañamiento de entidades especializadas en delitos informáticos.

Casos como el de alias “Chucha Grande” reflejan una problemática creciente en el país, donde el sexting se convierte en una herramienta para cometer delitos que afectan la privacidad, la reputación y la salud emocional de las víctimas.

Las autoridades reiteraron el llamado a usar las redes con responsabilidad y a no compartir contenido íntimo con personas desconocidas, recordando que, aunque la tecnología facilita las relaciones, también puede convertirse en un escenario para delitos digitales cada vez más sofisticados.