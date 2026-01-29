Así lucirá la nueva cara del Metropolitano en Barranquilla en su cambio extremo: albergará a 62 mil espectadores

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció oficialmente que fueron adjudicadas las obras de ampliación y remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, uno de los proyectos de infraestructura deportiva más importantes de la ciudad y del país. La intervención contará con una inversión superior a los 45 millones de dólares, equivalentes a más de 172 mil millones de pesos, destinados a transformar el escenario en un estadio de talla internacional.

El contrato fue otorgado al Consorcio Metro, integrado por las empresas Convías S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S. y Engeniería S.A.S., cuyo representante legal es Jaime Enrique Lindado Berdugo. La propuesta obtuvo un puntaje de 99,56 en la licitación pública LP-017-2025, superando a los otros oferentes: Consorcio Nuevo Estadio Tricolor y Consorcio Desarrollo Deportivo.

El ‘Metro’ se renueva: estadio de Barranquilla tendrá capacidad para 62 mil espectadores

“El sueño de un Metro más grande ya es una realidad”, expresó el mandatario, quien además confirmó que el partido de la Superliga entre Junior y Santa Fe, que se programó para el pasado 15 de enero, fue el último encuentro que se disputó antes del cierre total del estadio por las obras. “Este será el último partido para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará a otro nivel”, añadió Char.

Con la intervención, el Estadio Metropolitano pasará a tener una capacidad aproximada de 62 mil espectadores. Uno de los cambios estructurales más relevantes será el descenso de la cancha cerca de cuatro metros, lo que permitirá eliminar la pista atlética y construir una nueva gradería más cercana al terreno de juego, mejorando la visibilidad y la experiencia de los aficionados.

Actualmente, los trabajos ya iniciaron con el apoyo de 7 excavadoras, 20 volquetas y personal técnico, quienes comenzaron con el levantamiento de las sillas como primera fase del proyecto. La ampliación contempla la distribución de nuevos cupos en todas las tribunas: Norte, Sur, Oriental, Occidental y graderías móviles.

Además, el estadio contará con camerinos remodelados, nuevos túneles, baños modernizados, 10 enfermerías, una sala de prensa tipo auditorio, zonas comerciales, museos y áreas arrendables para actividades culturales. En el exterior, se instalará una fachada bioclimática tensada, diseñada para conservar la esencia arquitectónica del escenario.

El renovado ‘Metro’ será sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 y, según el alcalde Char, también se proyecta como la casa de grandes conciertos y eventos internacionales, consolidando a Barranquilla como una capital deportiva y cultural de primer nivel.

La cifra: 7 excavadoras y 20 volquetas trabajan en la obra.