Juguete de moda peligroso en Colombia está relacionado a graves traumas en los ojos en los niños

Un juguete de moda que se ha popularizado entre niños y adolescentes en distintas ciudades del país encendió las alertas de las autoridades de salud en Colombia, luego de que se confirmaran graves traumas oculares asociados a su uso. Se trata de las llamadas armas de hidrogel, dispositivos que disparan pequeñas esferas de gel y que, pese a su apariencia inofensiva, pueden causar lesiones severas e irreversibles.

De acuerdo con información entregada por la Casa del Niño en Cartagena, entre diciembre de 2025 y enero de 2026 fueron atendidos tres casos de traumas oculares en menores de edad relacionados directamente con este tipo de juguetes. Los pacientes fueron adolescentes entre los 13 y 15 años, quienes resultaron lesionados mientras participaban en juegos recreativos con estas armas.

Especialistas advierten que el riesgo no se limita a los adolescentes. Los niños más pequeños también están expuestos a peligros graves, ya que las esferas de hidrogel pueden provocar asfixia, así como lesiones en la nariz y los oídos si son introducidas accidentalmente o disparadas a corta distancia.

Desde la institución médica alertaron que, aunque estos proyectiles parecen blandos y seguros al tacto, al ser expulsados a alta velocidad pueden generar daños de gran consideración. Entre las lesiones más frecuentes se encuentran la perforación del globo ocular, el desprendimiento de retina, hemorragias internas y, en los casos más graves, la pérdida total de la visión.

“Son juguetes que aparentan ser inofensivos, pero el impacto directo en los ojos puede tener consecuencias devastadoras”, señalaron voceros de la Casa del Niño, al tiempo que hicieron un llamado urgente a padres y cuidadores para restringir su uso y evitar que los menores jueguen sin la debida supervisión.

Las advertencias sobre este tipo de juguetes no son nuevas. Autoridades internacionales, así como especialistas en oftalmología pediátrica, han reiterado que los juguetes de proyectiles representan un riesgo elevado para la integridad física de los niños, especialmente cuando no cuentan con elementos de protección como gafas de seguridad.

En varios países, asociaciones médicas han solicitado regulaciones más estrictas para la comercialización de este tipo de productos, debido al incremento de accidentes infantiles asociados a su uso. En Colombia, aunque estos juguetes se venden libremente en tiendas físicas y plataformas digitales, las autoridades insisten en la necesidad de fortalecer la conciencia ciudadana sobre sus riesgos.

El llamado de los expertos es claro: debe existir supervisión permanente de un adulto, verificar que los juguetes sean aptos para la edad del niño y priorizar siempre la seguridad por encima de las tendencias virales. “La prevención es clave para evitar lesiones que pueden marcar la vida de un menor para siempre”, concluyeron.

Mientras tanto, las autoridades de salud continúan haciendo seguimiento a los casos reportados y no descartan emitir nuevas recomendaciones oficiales para proteger a la población infantil frente a este juguete peligroso que hoy preocupa a padres, médicos y educadores en todo el país.