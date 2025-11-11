Ni los animales se salvan de la inseguridad: Motociclista le robó el juguete a un perrito, quedó en video

En redes sociales se viralizó un video captado por una cámara de seguridad en Villavicencio que dejó a muchos con el corazón en la mano. En las imágenes se ve a un hombre que se movilizaba en motocicleta detenerse frente a una casa, acercarse a la reja y llamar la atención de un perrito que estaba en la entrada. Según contó su dueña, el temor fue inmediato, pues pensó que intentaba robárselo, una modalidad de hurto que lamentablemente se ha vuelto común en el país.

Sin embargo, lo que ocurrió después sorprendió a todos. El hombre, en lugar de llevarse al perrito, tomó uno de sus juguetes y se fue. El animal quedó mirando hacia la calle, confundido y claramente triste por la pérdida de su objeto favorito.

Aunque el episodio terminó sin el robo de la mascota, los comentarios en redes estuvieron cargados de preocupación. Muchos agradecieron que el perrito estuviera a salvo, pero recalcaron que la inseguridad sigue siendo alarmante y que el hurto de animales de compañía, ya sea para pedir rescate o revenderlos, es una realidad que pone en alerta a miles de familias.

Entre risas nerviosas y alivio, el caso abrió una conversación seria, pues en muchos barrios ya no solo se cuidan bicicletas o celulares, ahora también se vigilan con miedo a los integrantes peludos del hogar.