En video: menor sacó sin permiso carro de la familia y lo estrelló aparatosamente en una rotonda

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este lunes en Barranquilla, luego de que un menor de edad sacara sin autorización el vehículo de su familia y terminara estrellándose violentamente contra las barandas de la rotonda del barrio Las Flores. El hecho, que quedó registrado en varios videos, generó preocupación entre la ciudadanía y reavivó el debate sobre la seguridad vial y la conducción irresponsable.

De acuerdo con las primeras versiones, el joven conducía un Toyota Corolla cuando, por razones que aún son materia de investigación, perdió el control del automóvil, impactando de manera frontal contra la estructura metálica que rodea la rotonda. El choque fue tan fuerte que la parte delantera del vehículo quedó completamente destruida, evidenciando la magnitud del impacto.

Accidente en la madrugada sacude a Las Flores y reabre debate por conducción de menores

Testigos del hecho aseguraron que el estruendo del choque despertó a varios residentes del sector, quienes de inmediato alertaron a las autoridades. En cuestión de minutos, el lugar se llenó de curiosos que, con sus teléfonos celulares, grabaron el estado del vehículo y compartieron las imágenes en redes sociales, donde el video se viralizó rápidamente.

Al sitio llegaron agentes de tránsito y unidades judiciales, quienes acordonaron la zona y comenzaron las investigaciones correspondientes para establecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos y si hubo responsabilidades adicionales, como la falta de supervisión por parte de los adultos responsables del menor. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas, aunque el caso sigue en verificación.

Este nuevo siniestro vial vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la responsabilidad en la conducción, especialmente cuando se trata de menores de edad que no cuentan con licencia ni la experiencia necesaria para manejar un vehículo. Las autoridades reiteraron el llamado a padres y cuidadores para que eviten el acceso no autorizado a automóviles, una situación que puede derivar en tragedias.

Según cifras oficiales, en Barranquilla durante el año 2024 se reportaron 40 víctimas fatales por siniestros viales, lo que representó una reducción del 18 % frente a 2023. En cuanto a personas lesionadas, también se evidenció una disminución del 12 %, equivalente a 315 casos menos que el año anterior, reflejando avances en materia de prevención.

Sin embargo, el panorama en el departamento del Atlántico resulta más preocupante. De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito aumentó 20,81 % a corte de octubre, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El reporte indica que el departamento pasó de 221 fallecidos en 2024 a 267 en 2025.

Los motociclistas continúan siendo los actores viales más vulnerables, con 151 muertes, seguidos por los peatones, que registran 81 fallecimientos. Municipios como Soledad y Baranoa presentan incrementos alarmantes del 80 % y 42 %, respectivamente, lo que evidencia que la problemática no se limita a Barranquilla, sino que se extiende a zonas metropolitanas y rurales.

Expertos advierten que este aumento responde no solo a imprudencias al volante, sino también a factores estructurales como la congestión vehicular, el crecimiento poblacional y la falta de infraestructura vial adecuada, elementos que incrementan el riesgo de nuevos accidentes si no se adoptan medidas urgentes.