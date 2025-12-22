Estudiantes comparten su experiencia en #inFRAME!, espacio audiovisual que culminó su primera etapa en Barranquilla

La Fundación Cultural y Audiovisual Zafiro, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio de Barranquilla, culminó la primera fase con #inFRAME!, un evento audiovisual pionero en la ciudad que busca formar nuevas audiencias jóvenes críticas y participativas en torno al cine. En esta ocasión, estudiantes del Colegio Humboldt compartieron sus voces y reflexiones sobre el impacto que ha tenido el proyecto en sus vidas.

Para Miley Ramírez, estudiante de décimo grado, la iniciativa representa un espacio diferente y enriquecedor:

“Es un espacio muy divertido porque se sale de lo cotidiano. No solo aprendemos de cine en el sentido técnico, sino también a expresarnos, socializar y compartir nuestras perspectivas de manera entretenida y cercana a lo que nos gusta como jóvenes”, dijo a PUBLIMETRO.

Su compañero Justin Cervantes destacó la oportunidad de ver el cine más allá del entretenimiento:

“Yo siempre he sido cinéfilo, pero no tenía el lenguaje técnico para analizar películas. Este proyecto me enseña que cada película deja una enseñanza y que incluso puede convertirse en una herramienta de reflexión sobre la sociedad”.

La estudiante María Alejandra Camargo Duarte resaltó la importancia de la mirada crítica frente a temas sociales abordados en el cine:

“Me impactó una escena de terror cotidiano sobre la violencia intrafamiliar. Estos espacios nos muestran cómo el cine puede visibilizar realidades que muchas veces permanecen ocultas”.

Además, los jóvenes coincidieron en que #inFRAME! tiene un gran potencial para replicarse en otros colegios de Barranquilla y del país. “Es un proyecto que puede llegar muy lejos porque conecta con materias escolares, con la vida cotidiana y con lo que nos apasiona: ver y entender el cine”, expresaron los estudiantes.

Con talleres de lenguaje audiovisual, pensamiento creativo y exhibiciones guiadas, #inFRAME! ya ha beneficiado a más de 1.500 jóvenes en Barranquilla y se proyecta como un referente de formación de audiencias en la región.

Participan: Institución Educativa Distrital Alexander Von Humboldt y Colegio Libertador Simón Bolívar.

Aliados del proyecto: Este protecto contó con el apoyo deTNC Soluciones SAS, Fundación Monómeros, Óptica Nacional, Castro Abogados & Asesores SAS.

Proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a través del Programa Nacional de Concertación Cultural 2025, área de “Literatura, Música, Medios Interactivos y Nuevas Tecnologías” y otras entidades privadas.