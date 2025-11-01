“Queremos que los jóvenes sean espectadores analíticos y protagonistas del cine en Barranquilla”: Esmeralda Castro, directora de #inFRAME!

La Fundación Cultural y Audiovisual Zafiro ha puesto en marcha #inFRAME!, un evento audiovisual que busca aportar diversidad y dinamismo al sector cultural de Barranquilla. El proyecto, creado por los gestores culturales Esmeralda Castro y Edilberto Porras, es apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación de Cultura 2025, y está diseñado para formar nuevas audiencias activas, reflexivas y participativas.

El objetivo es inaugurar un proceso formativo gratuito dirigido principalmente a estudiantes de secundaria, priorizando instituciones públicas. A través de talleres y exhibiciones guiadas, los jóvenes adquieren conocimientos en apreciación y opinión audiovisual, fortaleciendo la apropiación de la cultura cinematográfica y fomentando el consumo consciente del cine nacional y regional.

En este espacio, Esmeralda Castro, directora de #inFRAME!, exploró el origen de la iniciativa, sus avances y el impacto que busca generar en Barranquilla.

¿Cómo nació la idea de #inFRAME!?

#inFRAME! surge de una convicción clara: el cine no solo se produce, también se aprende a mirar. Queremos que los jóvenes de Barranquilla descubran que ser espectador es un rol activo, que implica interpretar, cuestionar y dialogar con las historias. Con este proyecto estamos generando un semillero de nuevas audiencias que analizan y opinan, capaces de disfrutar el cine como experiencia cultural y, al mismo tiempo, aportar a su renovación desde la mirada fresca y creativa de las juventudes.

Con el paso del tiempo, los festivales y muestras suelen envejecer junto a sus públicos y pocas veces logran sumar nuevas generaciones. #inFRAME! nace para cambiar esa realidad: queremos que los jóvenes descubran que el cine no es solo entretenimiento, sino una forma de leer el mundo. Nuestro sueño es que entren a este universo del audiovisual desde la cercanía y la emoción, aprendiendo a apreciar, interpretar y opinar con libertad. Así, no solo se forman como espectadores conscientes, sino como protagonistas de la renovación cultural de la ciudad.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas

Apostamos al Programa Nacional de Concertación de Cultura 2025, que abre cada año una ventana de participación para iniciativas culturales en el país. Presentamos #inFRAME! dentro de la línea de Literatura, Música, Medios Interactivos y Nuevas Tecnologías, y fue seleccionado para recibir apoyo. Es un logro significativo porque permite que Barranquilla sea escenario de este tipo de procesos que pocas veces se habían planteado en la ciudad.

¿Cuál ha sido el proceso de #inFRAME! en Barranquilla hasta hoy?

Hasta el momento hemos impactado entre 1.400 y 1.500 estudiantes de diferentes instituciones educativas. Participan jóvenes desde sexto hasta décimo grado, y la respuesta ha sido maravillosa.

En los talleres hemos descubierto que muchos ya están familiarizados con términos y herramientas del lenguaje audiovisual, pero necesitaban el espacio para profundizar, analizar y expresar sus opiniones. Lo más gratificante es ver su capacidad de análisis: ya no dicen simplemente “me gustó o no me gustó”, sino que argumentan desde el guion, la fotografía o la puesta en escena, demostrando una lectura más profunda y consciente del cine.

¿Cómo funciona #inFRAME! paso a paso?

El proceso tiene tres fases:

Lenguaje audiovisual (agosto 2025). Aquí trabajamos lo básico: qué es un plano, qué es un guion, cuáles son los roles dentro de una producción, cómo se construye una escena. Pensamiento creativo y opinión (septiembre 2025). Los estudiantes aprenden a expresar su criterio. Ya no se quedan en “no me gustó”, sino que justifican su opinión con argumentos técnicos, artísticos y narrativos. Exhibiciones guiadas en sala de cine (octubre 2025). Aquí ocurre lo más innovador: seis estudiantes seleccionados entre los participantes se convierten en un comité de programación estudiantil. Ellos eligen los cortometrajes que se proyectarán y serán quienes los presenten y analicen frente al público.

¿Cuál fue el evento central?

El evento se realizó los días 29 y 30 de octubre de 2025. Tendremos cuatro funciones en total, dos por día. En cada función, tres estudiantes presentaron y analizaron los cortometrajes que eligieron.

Además, contamos con la participación especial de la productora Diana Patiño, quien compartió su experiencia en el primer día desde la mirada de la obra y en el segundo desde su oficio como productora. Fue un espacio único en Barranquilla, porque los estudiantes no solo serán espectadores, sino protagonistas de la programación.

¿Qué respuesta han tenido los jóvenes hasta ahora?

La respuesta ha sido tan positiva que tenemos un reto: elegir solo seis estudiantes para el comité de programación. Muchos quieren participar y tienen un talento enorme para el análisis audiovisual.

En total hemos realizado ocho sesiones en agosto y seis en septiembre, y en todas hemos visto entusiasmo, creatividad y capacidad de análisis. Los jóvenes identifican metáforas, analizan la estructura narrativa y hasta cuestionan decisiones de dirección o montaje. Es un ejercicio que demuestra que sí hay interés por un cine diverso, con obras valiosas que no suelen llegar a las pantallas comerciales de la ciudad cuando se brindan las herramientas adecuadas.

¿Por qué es importante formar audiencias para el cine en Colombia?

El cine, como toda industria cultural, necesita de audiencias para sostenerse, pero no de cualquier audiencia: requiere espectadores que comprendan lo que están viendo y valoren la riqueza de su lenguaje. Cuando los jóvenes aprenden a leer una película desde su guion, su propuesta estética, su producción y su trasfondo humanístico, desarrollan un consumo más consciente y exigente.

Eso abre camino a que las obras autorales y regionales encuentren su lugar en las salas, ampliando la diversidad de la oferta cinematográfica, además de fortalecer la sostenibilidad del cine en Colombia.

Formar audiencias es esencial; el cine necesita espectadores que sepan leerlo en toda su dimensión: como arte, como lenguaje y como industria. Cuando los jóvenes aprenden a reconocer una estructura narrativa, una decisión estética o un recurso de producción, no solo disfrutan más de la experiencia, sino que también desarrollan un criterio consciente sobre lo que consumen.

El futuro del cine colombiano depende de sus espectadores, audiencias formadas que sepan interpretar lo que ven y reconocer su valor. Una industria sólida requiere públicos formados, que comprendan lo que ven y sepan elegir más allá del simple entretenimiento. Con #inFRAME! apostamos a que los jóvenes reconozcan el valor de una obra audiovisual, y que se conviertan en consumidores conscientes. Así, fortalecemos la cadena cultural y garantizamos que el cine siga siendo una herramienta para pensar nuestra sociedad y proyectarnos al mundo.

El cine es una industria, como cualquier otra, y necesita de consumidores para sostenerse. Si formamos públicos que saben qué consumen y por qué lo hacen, se genera un impacto directo en la producción nacional.

Hoy muchas obras autorales o regionales no encuentran espacio en las salas comerciales porque el público no las demanda. Al educar en consumo, los jóvenes aprenderán a seleccionar, valorar y exigir diversidad en la oferta cinematográfica. Eso no solo beneficia a los realizadores, sino también a la industria en su conjunto.

Si logramos que estos procesos educativos se consoliden, estaremos garantizando que las futuras generaciones no solo vean cine como entretenimiento, sino como una herramienta cultural para reflexionar sobre nuestra sociedad.

¿Cuántos estudiantes esperan impactar en esta primera edición?

La meta es llegar a 1.500 estudiantes en total durante este año. Es un número ambicioso, pero necesario para que el proceso tenga el alcance que soñamos. Queremos que #inFRAME! sea recordado como el espacio que abrió un nuevo camino para las audiencias jóvenes en Barranquilla.

Proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a través del Programa Nacional de Concertación Cultural 2025, área de “Literatura, Música, Medios Interactivos y Nuevas Tecnologías”, y otras entidades privadas.

Participan: Institución Educativa Distrital Alexander Von Humboldt y Colegio Libertador Simón Bolívar.

Aliados del proyecto: Este protecto contó con el apoyo deTNC Soluciones SAS, Fundación Monómeros, Óptica Nacional, Castro Abogados & Asesores SAS.