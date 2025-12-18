Energía renovable en centros comerciales: Parque Alegra apuesta por la autogeneración solar en Barranquilla

El centro comercial Parque Alegra, ubicado en Barranquilla, dio un paso clave en materia de sostenibilidad y transición energética al poner en funcionamiento un sistema de autogeneración fotovoltaica en la cubierta de sus instalaciones. El proyecto cuenta con 2.700 paneles solares, distribuidos en una superficie de 12.700 metros cuadrados, convirtiéndose en uno de los más ambiciosos del sector comercial en la región.

Para leer: Bojayá, Guimake y Aracataca: tres territorios hablan de sus avances como comunidades energéticas

De acuerdo con Parque Arauco, empresa operadora del centro comercial, la planta tiene la capacidad de generar cerca de 197.000 kilovatios hora (kWh) al mes, lo que equivale al consumo promedio de 570 hogares. Esta producción permitirá abastecer aproximadamente el 26 % de la demanda eléctrica de las áreas comunes del recinto, reduciendo de manera significativa su impacto ambiental.

Parque Arauco fortalece su estrategia de sostenibilidad con un parque solar en Parque Alegra y otros centros comerciales

La implementación de este sistema hace parte de la estrategia regional de sostenibilidad de Parque Arauco, que se desarrolla de manera simultánea en Colombia, Perú y Chile, con el objetivo de avanzar en la descarbonización del sector inmobiliario.

De forma paralela, la compañía también puso en marcha un nuevo sistema fotovoltaico en el centro comercial Parque Fabricato, en Bello, Antioquia, donde se instalaron 444 paneles solares sobre una superficie de 1.400 metros cuadrados, con una capacidad de generación de 35.000 kWh mensuales.

Esta iniciativa se suma a las plantas ya operativas en Parque Arboleda, Parque Caracolí, Outlet Arauco Sopó y MegaPlaza Ica, en Perú, consolidando la apuesta del grupo por las energías renovables.

Entrevista con Aníbal Tapia Meza, director de Marketing de Parque Alegra en Barranquilla

Pregunta: Aníbal, los temas de sostenibilidad son cada vez más relevantes. Hoy presentan una novedad importante relacionada con energías renovables y transición energética en el Centro Comercial Parque Alegra, uno de los más queridos de Barranquilla. ¿En qué consiste este anuncio?

Respuesta: Hoy, a partir de las 3:00 de la tarde, realizaremos un evento simbólico pero muy significativo para nosotros. Se trata del lanzamiento de un hito en sostenibilidad: la instalación de 2.700 paneles solares en toda la cubierta del centro comercial. Este proyecto es el resultado de un trabajo constante de la compañía en temas de sostenibilidad, que es un foco estratégico muy fuerte para Parque Arauco, nuestra casa matriz, una multinacional con presencia en toda Sudamérica.

Con esta instalación, Parque Alegra se convierte en el centro comercial con el parque solar más grande de Sudamérica, algo que nos llena de orgullo y refuerza nuestro compromiso con el medioambiente.

Pregunta: ¿Este proyecto hace parte de una estrategia regional del grupo Parque Arauco?

Respuesta: Sí, totalmente. Este proyecto se desarrolló junto a nuestro aliado, una empresa de energía muy reconocida a nivel nacional e internacional. Hoy hacemos el lanzamiento oficial con la presencia de nuestro gerente general para Colombia, directivos de Bogotá y Chile, y parte del equipo corporativo. Es un hito muy importante para la compañía.

Parque Arauco tiene un lema que guía todo lo que hacemos: “Creamos espacios para mejorar la vida de las personas”. No solo buscamos que las personas tengan una buena experiencia de compra, sino que todo se haga bajo criterios claros de sostenibilidad.

Pregunta: Para quienes no están familiarizados con las cifras, ¿qué impacto real tiene este sistema de paneles solares?

Respuesta: Este sistema genera el equivalente al consumo energético de casi 1.000 hogares durante un mes, lo cual es un impacto muy fuerte en términos de sostenibilidad. Además, esta energía se destinará principalmente a las zonas comunes del centro comercial: pasillos, áreas de restaurantes y espacios de circulación, que son fundamentales para la experiencia de nuestros visitantes, especialmente en una ciudad como Barranquilla, donde el clima hace que estos espacios sean tan valorados.

Pregunta: Más allá del componente ambiental, Parque Alegra también ha desarrollado iniciativas sociales y de emprendimiento. ¿Cómo funciona ese programa?

Respuesta: Tenemos un proyecto muy importante llamado “Emprender es Crecer”, que hace parte de nuestra visión de sostenibilidad social y economía circular. Abrimos una convocatoria para emprendedores de la zona y seleccionamos a varios prefinalistas mediante votación digital en redes sociales como Instagram y TikTok, donde somos el centro comercial con mayor alcance en la Costa Caribe.

Finalmente, elegimos a tres ganadores y una de ellas es la marca Diversa, que actualmente tiene un stand ubicado frente a Starbucks, en una zona premium del centro comercial. A estas emprendedoras les regalamos el espacio por tres meses, completamente equipado, y desde marketing les brindamos acompañamiento, capacitaciones y apoyo comercial. Hemos trabajado con la Cámara de Comercio, la Universidad del Norte y la Alcaldía para fortalecer sus habilidades.

Pregunta: ¿Por qué Parque Alegra decidió apostarle a Barranquilla y específicamente a esta zona de la ciudad?

Respuesta: Barranquilla se ha convertido en una de las ciudades más vibrantes de Colombia. Parque Alegra llegó hace tres años y medio con un proyecto ambicioso para transformar esta zona. Un dato clave es que el 75 % de la población vive en el sur de la ciudad, pero la mayoría de centros comerciales estaban ubicados en el norte. No tenía sentido que las personas tuvieran que desplazarse largas distancias para acceder a una experiencia premium.

Trajimos marcas como Falabella, H&M, Mario Hernández, Pandora y Natura, junto con marcas locales muy fuertes como Gigantes, Treno y Big B, además del cine más moderno de la ciudad y una oferta gastronómica muy amplia. Aquí realmente hay opciones para todos los gustos y presupuestos.

Pregunta: ¿Qué otras novedades vienen para el cierre de 2025 e inicio de 2026?

Respuesta: Lanzamos oficialmente la temporada navideña, con una agenda muy robusta. Tendremos novenas gratuitas, eventos con Papá Noel, actividades familiares y regalos personalizados para los niños; este año queremos superar los más de 500 que entregamos el año pasado.

Además, seguimos fortaleciendo nuestro trabajo comunitario. Contamos con grupos de baile conformados por más de 300 niños y jóvenes, a quienes apoyamos con uniformes, refrigerios y formación. Ellos participan en desfiles oficiales del Carnaval de Barranquilla. El 30 de noviembre realizaremos un gran cierre cultural con una presentación en tarima.

Pregunta: Finalmente, ¿habrá nuevas convocatorias para emprendedores?

Respuesta: Sí. La emprendedora actual estará hasta el 15 de enero, y a mediados de diciembre lanzaremos una nueva convocatoria. El emprendedor ganador recibirá un espacio totalmente gratuito por tres meses, completamente equipado. Solo pedimos que luego nos compartan sus resultados de ventas para seguir mejorando el programa.