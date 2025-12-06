Vigilante de un Ara es atacado por cliente que no quería pagar por producto que se estaba comiendo en la tienda

Un nuevo caso de intolerancia se registró en una tienda Ara en Montería, donde un cliente agredió a un guardia de seguridad luego de que este le solicitara pagar por un producto que estaba consumiendo dentro del establecimiento. El hecho quedó registrado en video y generó un amplio debate en redes sociales, donde cientos de personas reaccionaron a favor y en contra del comportamiento del comprador.

Según testigos, el incidente comenzó cuando el vigilante se acercó al hombre para pedirle que pagara unas uvas que estaba comiendo directamente del empaque mientras recorría los pasillos. El cliente, lejos de atender la solicitud, reaccionó de manera violenta y atacó al guardia con varias canastas plásticas de la tienda, generando un forcejeo que obligó a intervenir a otros empleados del local.

Debate en redes por ataque a guardia en Ara: ¿intolerancia o falta de normas?

El agresor abandonó el lugar minutos después, mientras el guardia fue atendido por lesiones leves ocasionadas durante el ataque. El hecho reavivó la discusión sobre el respeto a las normas dentro de los supermercados y el trato hacia los trabajadores de seguridad, quienes a menudo enfrentan situaciones de riesgo sin apoyo suficiente.

En redes sociales, el video desató un fuerte debate. Muchos usuarios resaltaron la dificultad del trabajo de los vigilantes, quienes suelen quedar solos frente a situaciones agresivas. Para algunos, este caso demuestra la falta de solidaridad con quienes cumplen su labor: “El trabajo de los guardias es muy duro y lo peor es que siempre los dejan solos; nadie los ayuda”, escribió un internauta, destacando la desprotección a la que están sometidos.

Otros afirmaron que, incluso si el cliente tenía intención de pagar el producto, nada justifica una agresión física: “Así dijera que las iba a pagar, eso no le da derecho a atacar a un vigilante. No se puede aplaudir la agresividad ni el abuso”. Varios comentarios insistieron en que consumir alimentos sin pagarlos constituye una forma de robo, por mínima que parezca: “¿Por qué no las compró y luego se las comió? Eso es robar”.

El debate también se centró en la importancia del ejemplo dentro de los hogares y en la necesidad de respetar normas básicas de convivencia. “No siempre el cliente tiene la razón. Los hijos se educan también viendo conductas honestas”, comentó otro usuario. Para algunos, permitir actos aparentemente pequeños, como abrir un paquete y consumir parte del producto, normaliza comportamientos problemáticos: “Si se permite que alguien agarre tres uvas y no pase nada, imagina eso con diez clientes al día en cada tienda”.

Varios usuarios exigieron sanciones legales contra el agresor, señalando que el vigilante sufrió lesiones personales. También hubo llamados a la reflexión sobre la violencia cotidiana: “La violencia no es forma de resolver nada”, expresó un internauta, mientras otros criticaron que algunas personas no toleran que se les exijan normas básicas.

La mayoría coincidió en que el vigilante actuó correctamente al solicitar el pago del producto, recordando que este tipo de pérdidas afecta directamente los indicadores por los cuales el personal es evaluado en los supermercados. El caso, que sigue generando indignación, reabre la discusión sobre el respeto, la convivencia y la protección a quienes trabajan en la seguridad privada.