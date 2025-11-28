Barranquilla, elegida como sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

La ciudad de Barranquilla volvió a ocupar un lugar central en el mapa deportivo internacional tras el anuncio oficial de que será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, una de las competencias de clubes más importantes del continente. La confirmación fue hecha por el alcalde Alejandro Char Chaljub, quien, desde Lima, comunicó que la Conmebol otorgó a la capital del Atlántico la organización de este evento de gran relevancia para el fútbol suramericano.

Para leer:Video muestra cómo las fuertes brisas en Barranquilla mueven las cabinas de nueva noria, la atracción en el Gran Malecón

El anuncio se produjo luego de una sesión del Consejo de la Conmebol, en la que se evaluó la presentación realizada por la delegación barranquillera. Según explicó el presidente de la Confederación, Alejandro Domínguez, la decisión se tomó de manera unánime, destacando la solidez del proyecto presentado por la ciudad y la trayectoria de Barranquilla como anfitriona de grandes eventos deportivos.

Alejandro Char confirma: Barranquilla acogerá la final de la Sudamericana

“Acabamos de deliberar en el Consejo después de la presentación hecha por usted en nombre de la ciudad de Barranquilla y, en forma unánime, hemos decidido darle el voto de confianza para que sea la sede de la Final Única de la Conmebol Sudamericana 2026. Sabemos que a partir de ahora nos mudamos a Barranquilla y, de hecho, va a ser un éxito bajo su liderazgo, conociendo el amor que tiene el barranquillero y el colombiano al fútbol, y el amor que tiene el continente a esa hermosa ciudad. Estamos seguros de que la elección fue la correcta y la vamos a disfrutar”, expresó Domínguez durante el anuncio.

El dirigente estuvo acompañado de figuras clave del fútbol regional, como el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, quienes respaldaron la selección de Barranquilla como sede y resaltaron la capacidad de la ciudad para albergar eventos de esta magnitud. La presencia de estos altos directivos reafirmó la trascendencia de la decisión y el impacto que tendrá en el ecosistema futbolístico de la región.

La elección de Barranquilla no solo representa un reconocimiento al papel histórico de la ciudad en el deporte, sino también una oportunidad para seguir consolidándose como un destino ideal para grandes certámenes. La capital del Atlántico ha sido durante años la “casa” de la Selección Colombia en las Eliminatorias y ha demostrado su capacidad organizativa en eventos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, la Copa América 2001 y diversas competiciones de talla internacional.

En ese sentido, Char enfatizó la responsabilidad y el entusiasmo con los que la ciudad asumirá este reto. “Gracias presidente, gracias a todos por confiar en nosotros. Vamos a darlo todo para que el fútbol siga creciendo y mostrando sus mejores momentos. Barranquilla los espera”, afirmó el alcalde, destacando que este nombramiento permitirá seguir impulsando la infraestructura deportiva, la economía local y la proyección internacional de la ciudad.

La realización de la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla tendrá, además, un impacto significativo en sectores como el turismo, la hotelería y el comercio, que se verán impulsados por la llegada de aficionados de diferentes países. Las autoridades locales ya comenzaron a planear los aspectos logísticos necesarios para garantizar un evento seguro, vibrante y de talla mundial. Entre los puntos que se están evaluando se encuentran la adecuación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, los planes de movilidad, el refuerzo de la seguridad y la articulación con entidades nacionales e internacionales.

La designación también posiciona aún más a Barranquilla dentro del circuito de ciudades latinoamericanas con mayor proyección para albergar eventos deportivos de alto impacto. Con este anuncio, la ciudad se prepara para recibir a miles de hinchas y a los dos clubes finalistas en un encuentro que promete ser memorable tanto dentro como fuera de la cancha.

En 2026, el continente volverá sus ojos hacia Barranquilla, que tendrá la misión de ofrecer una experiencia futbolística inolvidable. Con el respaldo de la Conmebol.