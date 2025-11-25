Barranquilla ofrece alivios tributarios: así funcionarán los descuentos aprobados

En su segunda discusión, el Concejo Distrital de Barranquilla aprobó el proyecto de acuerdo presentado por la Administración distrital para establecer un paquete de alivios tributarios dirigido a los contribuyentes con obligaciones pendientes. La iniciativa, que busca facilitar la normalización de impuestos, tasas y multas atrasadas, fue oficialmente sancionada por el alcalde Alejandro Char bajo el Acuerdo 016 de 2025.

A través de su cuenta en X, el mandatario anunció la medida como una oportunidad especial para que los ciudadanos se pongan al día con sus responsabilidades fiscales. “Barranquillero, tenemos un regalo de Navidad para ustedes: descuentos especiales para que se pongan al día con sus compromisos tributarios. Podrán pagar sus impuestos y multas atrasadas con grandes reducciones en intereses y sanciones”, señaló el alcalde.

Nuevos descuentos en impuestos y multas en Barranquilla tras sanción del Acuerdo 016 de 2025

El acuerdo contempla una escala de beneficios aplicables a las deudas exigibles correspondientes a la vigencia fiscal 2024 y años anteriores. Quienes cancelen el valor del capital antes del 30 de noviembre recibirán un descuento del 97% en intereses y sanciones. Para los pagos realizados entre el 1 y el 15 de diciembre, la reducción será del 85%, mientras que entre el 16 y el 31 de diciembre el descuento alcanzará el 75%.

El gerente de Gestión de Ingresos, John Jairo Calderón, detalló que estos alivios cobijan todas las obligaciones tributarias distritales: impuesto predial unificado, industria y comercio, contribución de valorización, delineación urbana, estampillas contractuales, derechos de tránsito y multas, exceptuando aquellas relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

Calderón añadió que el Distrito habilitó todos los canales de pago —tanto presenciales como digitales— y dispuso la liquidación en línea a través de la sede electrónica de la Alcaldía.