Más de 50 mil asistentes en un histórico Bando: Cartagena celebró con alegría, tradición y orgullo el Gran Desfile de Independencia

La ciudad de Cartagena vivió una de sus jornadas más memorables con el Gran Desfile del Bando 2025, un evento que congregó a más de 50 mil asistentes y consolidó, una vez más, el espíritu festivo que caracteriza a las Fiestas de Independencia. La mezcla de tradición, arte popular y orgullo colectivo convirtió la Avenida Santander en un escenario vibrante, donde miles de cartageneros y visitantes celebraron la identidad de la ciudad heroica.

Para leer: Abren en Cartagena primera playa inclusiva con acceso para personas con movilidad reducida

El desfile de este año alcanzó cifras históricas: más de 10.000 artistas, alrededor de 200 comparsas, 28 carrozas elaboradas por talento local y un acompañamiento masivo que superó los registros de ediciones anteriores. Todo ello bajo la coordinación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), la Gerencia de Fiestas y Corpoturismo, entidades que impulsaron una programación robusta para conmemorar los 214 años de independencia absoluta.

Más de 50 mil personas llenaron la Avenida Santander en un histórico Gran Desfile del Bando 2025

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, fue el encargado de inaugurar oficialmente la jornada, resaltando la gesta histórica del 11 de noviembre de 1811 y el espíritu colectivo que ha marcado a la ciudad desde entonces. En su intervención, recordó la participación del pueblo cartagenero —comerciantes, artesanos, militares, hombres y mujeres del común— en aquella lucha decisiva por la libertad. “Hoy, vestida el alma de alegría y el cuerpo de colores, señalamos que es tiempo de celebrar con civismo, en paz y en sana convivencia nuestras fiestas populares de independencia. ¡Viva Cartagena de Indias!”, expresó ante miles de espectadores.

Un homenaje vivo a las raíces culturales

El Gran Desfile del Bando desplegó una puesta en escena imponente que reafirmó el talento y la diversidad local. Entre los más de 10.000 participantes, se destacaron:

3.436 artistas de danza, música, teatro y disfraces.

de danza, música, teatro y disfraces. 5.271 participantes vinculados mediante la convocatoria Únete a la Fiesta .

vinculados mediante la convocatoria . 39 candidatas del Reinado Popular de Independencia , representantes de barrios y corregimientos.

del , representantes de barrios y corregimientos. 26 candidatas del Concurso Nacional de Belleza .

del . Más de 250 artistas plásticos y carroceros, responsables de las carrozas y macrofiguras.

La Alcaldía Mayor destinó una inversión de $1.620 millones para la elaboración de carrozas y elementos artísticos que rindieron homenaje a los íconos históricos y culturales de la ciudad. Este esfuerzo fortaleció la economía creativa, generando ingresos y oportunidades para cientos de familias vinculadas a las artes plásticas, el patrimonio y los oficios tradicionales.

Tradición, diversidad y transformación cultural

El recorrido fue un verdadero mosaico de las expresiones que componen la identidad cartagenera. Sonaron ritmos de bullerengue, danzas de pilanderas y gaitas, y se revivieron manifestaciones emblemáticas como la Danza de los Gallinazos, el Baile Negro, la Danza del Capuchón y las agrupaciones palenqueras, que aportaron simbolismo e historia a cada tramo del desfile.

Las nuevas generaciones también marcaron presencia con la Danza Urbana y Contemporánea, una propuesta que fusionó ritmos afro, hip hop y movimientos modernos, demostrando que la tradición sigue evolucionando sin perder su esencia.

Una ciudad unida en torno a su historia

Para Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, la magnitud del desfile evidenció el compromiso de la ciudadanía con sus raíces. “Cartagena brilló con todo su esplendor. Más de 10.000 artistas llenaron las calles con danzas y comparsas que reflejaron el alma festiva de la ciudad”, afirmó.

A su turno, Alejandra Espinosa Harris, gerente de Fiestas, destacó el entusiasmo que se vivió en toda la Avenida Santander. “Una sola expresión: sencillamente espectacular. Cartagena le dijo sí una vez más al Desfile de Independencia. Y seguimos: vienen dos días seguidos de Festival Náutico con artistas de talla internacional”, indicó, subrayando el impacto que tienen estos eventos en la proyección de la ciudad como epicentro cultural.

Desde Corpoturismo, su presidenta ejecutiva Liliana Rodríguez celebró la llegada de visitantes nacionales e internacionales que eligieron a Cartagena para vivir la tradición. Turistas provenientes de Estados Unidos, Brasil, México y Perú disfrutaron un desfile que, según Rodríguez, consolida a la ciudad como “el destino turístico cultural por excelencia de Colombia”.

Una fiesta que reafirma identidad y memoria colectiva

El Gran Desfile del Bando 2025 no solo llenó las calles de música y color, sino que reafirmó que las Fiestas de Independencia siguen siendo el escenario donde late con más fuerza la memoria histórica de Cartagena. Una celebración marcada por el civismo, la convivencia y el orgullo de una ciudad que, año tras año, honra la gesta del 11 de noviembre como parte esencial de su identidad heroica.